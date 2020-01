Während die Bauarbeiten am Michelfelder Grundschulneubau rasant vorangehen, herrschte über die genaue Gestaltung des Schulhofs und weiterer angrenzender Außenanlagen bislang Unklarheit. Nun, bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch, präsentierte die Verwaltung den Räten einen umfangreichen Entwurf. Der Schulhof samt Eingangsbereich und Gebäudeumfeld soll für 126.000 Euro erneuert werden. Hinzu kommen 15 000 Euro für die Sanierung der Zufahrt, 31.000 Euro für Straßen- und Wegebeleuchtung, 25.000 Euro für ein Spielgerätehäuschen sowie 10.000 Euro für die Einhausung der Müllbehälter. Mit insgesamt 207.000 Euro sind die Kosten damit fast doppelt hoch wie in der ursprünglichen Planung vorgesehen (119.000 Euro).

Neuer Weg zur Mensa

„Der Schulhof hat einen schlechten Unterbau, er braucht dringend einen neuen Belag“, sagte Ingenieur Erich Krupp. Erneuert wird auch der Weg an der Nord- und Westseite der Schule, der derzeit durch die Bauarbeiten einen stark mitgenommenen Eindruck macht. Auf seinem bei der Ratssitzung vorgestellten Entwurf ist auch ein neuer, 1,50 Meter breiter Weg eingezeichnet, auf dem die Schüler direkt vom Schulhof hinüber zur Mensa in die Steinäckerhalle gehen können. Darüber hinaus soll vor der Steinäckerhalle der Pflasterbelag saniert werden.

Bei der anschließenden Diskussion hinterfragten mehrere Gemeinderäte, ob man auf die Einhausungen von Spielgeräten und Müllbehältern verzichten und dadurch Kosten sparen könnte. Bürgermeister Wolfgang Binnig sprach sich dagegen aus. „Wir halten das für dringend erforderlich. Wir haben auch einen gesamtgestalterischen Anspruch.“ Rektor Eberhard Marstaller gab zu bedenken, dass die Mülltonnen der Schule in der Vergangenheit auch schon illegal von Fremden beansprucht wurden. Deshalb mache eine Einhausung absolut Sinn. Gegen Einsparungen bei den Lampen sprach sich Christoph Knirsch aus. Wegen besserer Haltbarkeit solle man auf gute Qualität achten, so der Gemeinderat. Angelika Fischer fragte, ob nicht, statt neue Mastleuchten anzuschaffen, die Beleuchtung direkt am Schulhaus angebracht werden könnte. Dies hätte eine schlechtere Ausleuchtung des Areals zur Folge, entgegnete Ingenieur Krupp. Wolfgang Binnig betonte, dass eine gute Beleuchtung des Schulumfelds dringend nötig sei – auch, um Vandalismus vorzubeugen.

Letztlich stimmte der Gemeinderat mit klarer Mehrheit für die Beschlussvorlage der Verwaltung. Einzig Gottlieb Wieland sprach sich dagegen aus: „Ich habe schon früher gesagt, dass das Geld für den Außenbereich hinten und vorne nicht reicht. Jetzt kommt das nächste Scheible, das wir wieder abnicken sollen.“ Statt eine Gerätehütte zu bauen, hätte man die Spielgeräte auch gut im Keller unterbringen können.