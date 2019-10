Die Fahrt von Hirschfelden hinab ins Kochertal ist nichts für schwache Nerven. Der Fahrer der Schwerlasttransport-Firma Scheder aus Unterspiesheim muss am Donnerstagmittag sein ganzes Können aufbieten, um mit seinem Lkw das 20 Meter lange und 40 Tonnen schwere Brückenteil über die enge Straße zu manövrieren. Nachdem er drei 180-Grad-Kurven bewältigt hat, kommen die Neumühle und die Brückenbaustelle am Kocher in Sicht.

Jedes Teil wiegt 40 Tonnen

Dort wartet bereits ein Kran der Firma Helling aus Schwäbisch Gmünd. Unter den aufmerksamen Blicken einiger Bürger, die auf der anderen Seite des Flusses bei Wilhelmsglück in sicherer Entfernung ausharren, beginnt kurz nach 12 Uhr die sogenannte Brückenhochzeit. Der Brückenträger wird an vier großen Haken befestigt und vom Kran angehoben. Langsam lässt der Kranfahrer das riesige Betonteil über den Fluss schweben und setzt es vorsichtig und millimetergenau auf Mittelpfeiler und Widerlager ab. Mitarbeiter der Brückenbaufirma Andreas Stark aus Aalen biegen vorher die im Beton steckenden Eisenstreben so zurecht, dass alles genau passt. Gestern Nachmittag und am heutigen Vormittag sollten die drei anderen, ebenfalls 40 Tonnen schweren Brückenträger aufgesetzt werden.

Bauarbeiten Neubau der Kocherbrücke bei Wilhelmsglück schreitet voran Bilderstrecke öffnen

„Jetzt kann der eigentliche Brückenbau beginnen“, sagt Christian Kratochvil, Polier der Aalener Brückenbaufirma. Nachdem die marode Vorgängerbrücke bereits 2015 für den Verkehr gesperrt worden war und ab November 2018 abgerissen wurde, waren Kratochvil und seine Kollegen Anfang Juli 2019 angerückt, um mit dem Neubau zu beginnen. Meist mit sechs Mann vor Ort, errichteten sie innerhalb von zwei Wochen zunächst den Mittelpfeiler. Danach war das Widerlager auf Wilhelmsglücker Flussseite an der Reihe, anschließend das gegenüberliegende an der Neumühle.

Nach den Bauferien wurde im September die Böschung auf Wilhelmsglücker Seite präpariert. Damit der Bagger nahe genug heranfahren konnte, um eine Schräge anzulegen, musste eine Furt geschaffen und der Kocher somit weitgehend zugeschüttet werden. Rund 200 Tonnen Erde und Gestein wurden dazu aus dem benachbarten Steinbruch Wilhelmsglück herangefahren.

Auf den Trägern der Kocherbrücke werden noch Geländer montiert

Die Landzunge an der Neumühle wurde durch den abgeladenen Erdaushub so weit vergrößert, dass der Kocher nur noch durch eine schmale Rinne floss. „Durch den heißen Sommer hat der Fluss wenig Wasser geführt, es gab keine Probleme“, sagt Kratochvil. Vergangene Woche wurde die Furt wieder entfernt und die Baustelle so hergerichtet, dass der Kran nahe genug an den Kocher heranfahren konnte. Parallel wurde auf der Wilhelmsglücker Seite das Ufer mit großen Steinen befestigt.

Damit die Brückenbauer nach der Brückenhochzeit sicher weiterarbeiten können, sollen in den nächsten Tagen Geländer auf den Brückenträgern montiert werden. Danach erfolgt die sogenannte Armierung. Die Brücke wird dabei zur Erhöhung der Tragfähigkeit mit einem Eisengeflecht und Überbeton versehen. Danach geht es mit Kappenschalung und Versiegelung der Brücke weiter, wobei ein spezielles Harz zum Einsatz kommt. Nach Abdichtungen mit Bitumenbahnen können schließlich die Straßenbauarbeiten auf der Brücke beginnen.

