Wie die Polizei mitteilt, zeigte eine 52-Jährige aus dem Kocherweg in Michelbach am Dienstag kurz nach 17 Uhr ihren Peugeot als gestohlen an. Als Polizisten vor Ort eintrafen, mussten sie aber nicht lange suchen, um das verschwundene Fahrzeug zu finden. Es befand sich - weil es wohl nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert gewesen war - auf einem Nachbargrundstück. Ein Schaden entstand nicht.