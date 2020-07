Nur alle 5000 bis 7000 Jahre kommt der Komet Neowise der Erde so nahe, dass er mit bloßem Auge zu sehen ist. Am 23. Juli ist Neowise der Erde am nächsten, in 103 Millionen Kilometern fliegt er an unserem Planeten vorbei. Aber schon jetzt ist der Komet morgens am nordnordöstlichen Sternenhimmel zu erkennen. Von Nacht zu Nacht wird er früher zu sehen sein.

Raus aus Schwäbisch Hall, Crailsheim, Gaildorf und Ilshofen

Schlechte Chancen, den Komet gut zu sehen, haben die Menschen in den Städten: In Schwäbisch Hall, Crailsheim, Gaildorf und Ilshofen ist der Nachthimmel schlecht zu sehen, wegen des elektrischen Lichts.

Hier sind gute Orte im Landkreis um den Komet zu sehen

Je dunkler der Nachthimmel, desto besser. Laut dem Portal lightpollution.org ist das vor allem im nördlichen Landkreis, wo recht wenig Wald ist und ganz im Süden sind wohl die besten Orte. Auf der Höhe zwischen Braunsbach und Langenburg ist wohl ein guter Ort: Dort gibt es nicht viele Bäume.

Auch zwischen Brettheim und Hausen am Bach (Gemeinde Rot am See) zeigt die Verbindung der Satellitendaten von VIIRS (2019) und der Karte von opentopomap.org gute Voraussetzung im Nachthimmel, eine flache Topographie und wenige Objekte im Blickfeld. Zwischen den Orten Gerabronn und Blaufelden und weiter nach Norden Richtung Schrozberg können Interessierte auch auf gute Ausblicke hoffen. Außerdem ist wohl südlich vom erhöht liegenden Bühlerzell eine gute Stelle. All das hilft allerdings nicht, wenn der Himmel voller Wolken hängt.