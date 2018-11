Wiederaufbau Mehr Verkehr nervt Anwohner

Von Norbert Acker

Seit dem 5. November ist die Braunsbacher Ortsdurchfahrt wegen Bauarbeiten in der Geislinger Straße wieder vollgesperrt. Eine weiträumige Umleitung ist ausgeschildert. Das hindert aber viele Autofahrer nicht daran, eine Abkürzung über Schleichwege durch den Ort zu suchen. Vor allem im Bereich Zeilweg und Raingasse hat der Verkehr zugenommen. „Es ist schon merklich lauter geworden“, sagt eine Anwohnerin der Raingasse, die nicht namentlich genannt werden will. „Manche fahren auch zu schnell.“ Besonders störend sei es am Wochenende und abends.

Fahrzeuge von außerhalb

Von Geislingen kommend sind an den Sperrungen „Anlieger frei“-Schilder aufgestellt worden. Das scheint aber nicht sonderlich abzuschrecken: Immer wieder biegen Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen in den Zeilweg ab. Das ist auch Bürgermeister Frank Harsch bekannt, er berichtet von einigen Beschwerden von Anwohnern. „Das hängt auch mit den modernen Navigationssystemen zusammen. Die zeigen einem ja den Weg“, sagt er. Manche Verkehrsteilnehmer nähmen dann leider keine Rücksicht und fahren einfach weiter. Streng genommen dürften diesen Weg tatsächlich nur Anlieger nehmen. „Es wird uns leider nichts anderes übrig bleiben, als das jetzt auszuhalten“, befürchtet Harsch. Lange werde der Zustand auch nicht mehr so sein, wie zurzeit. Die Vollsperrung werde, wie angekündigt, am 14. Dezember aufgehoben werden können. Das hatte der für die Bauarbeiten zuständige Planer Hermann Schöll auch im Gemeinderat bestätigt.

Der Bürgermeister appelliert auch an ein vernünftiges Parkverhalten in der engen Raingasse – vor allem für Besucher von außer­halb. „Es muss gewährleistet sein, dass die Rettungskräfte durchkommen“, so Harsch.

Nicht-Anlieger, die den Schleichweg durch Braunsbach wählen, begehen eine Verkehrsordnungswidrigkeit. „Dafür wird ein Bußgeld von 20 Euro fällig“, erklärt Ronald Krötz von der Pressestelle des für den Landkreis Schwäbisch Hall zuständigen Polizeipräsidiums Aalen. Die Haller Polizei kontrolliere „im Rahmen ihrer Möglichkeiten“ auch zurzeit in Braunsbach. Es seien auch schon Leute erwischt worden, die unerlaubt durch den Ort gefahren sind. Wie viele Kontrollen schon stattgefunden haben, kann der Polizeisprecher nicht sagen. Die Lage sei aber seit Inkrafttreten der aktuellen Sperrung bekannt. „Die Polizei ist wegen dem vermehrten Verkehr in dem Bereich auch schon von einigen Bürgern angerufen worden“, so Krötz.

Zusätzliche Schilder werden nach Auskunft der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamts aber nicht mehr aufgestellt. Zusätzliche Kontrollen durch das Amt seien ebenfalls nicht möglich. „Wir können lediglich Geschwindigkeitsmessungen durchführen“, sagt Annika Wieland von der Pressestelle der Landkreisverwaltung.