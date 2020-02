„So kann es nicht weitergehen, schlimmer kann es nicht werden“, dachte sich Kirchbergs Bürgermeister Friedrich König anno 2007. Aus einem Lkw heraus wurden damals auf dem Stadtfeiertag Bundeswehr-Klamotten verkauft – ein Tiefpunkt. Deshalb musste etwas anderes her, ein Konzept. Die Idee mit dem Mittelalter und den entsprechenden Kontakt hatte der Töpfer Lars Neuser, es war einen Versuch wert, es gab schließlich nichts zu verlieren. So war 2008 das erste Jahr in Kirchberg mit Stadtfeiertag und Mittelaltermarkt.

Und? „Der Markt hat einen vernünftigen Eindruck gemacht“, sagt König heute. 2008 war auch sein letztes Jahr als Bürgermeister. 2009, der Bürgermeister hieß inzwischen Stefan Ohr, gab es neben dem Mittelaltermarkt zum ersten Mal ein Jagdbogenturnier. Inzwischen hat sich das Ganze etabliert, wie man auch den Besucherzahlen ansieht. Am 22. und 23. Februar 2020 findet der Stadtfeiertag in Kombination mit dem 13. Mittelaltermarkt und dem 12. Jagdbogenturnier statt.

Ein Streit ums Essen

„Bevor wir gekommen sind, war der Markt fast ausgestorben“, so sagt es Chrischan Moll. Markt steht hier synonym für Stadtfeiertag. Seit 2008 organisiert Moll, wohnhaft in Heroldhausen, mit dem „Verein lebendiges Mittelalter“ nicht nur den Mittelaltermarkt in Kirchberg, sondern auch die in Senden, Pforzheim und Fürth. Vereinbarungen mit den Teilnehmern trifft er per E-Mail, wie im Mittelalter geht ein Zehnt an ihn. Schriftliche Verträge macht Moll mit ihnen ebenso wenig wie mit der Stadt Kirchberg.

Bildergalerie Kirchberger Stadtfeiertag 2019 Bilderstrecke öffnen

Beim Mittelaltermarkt dürfen Speis und Trank natürlich nicht fehlen. Von den 57 Teilnehmern in diesem Jahr fallen 14 unter die Moll-Kategorien „Kulinarisches“ und „Für das leibliche Wohl“. Aber das Essen war früher einmal Auslöser für einen Streit. „Mir geht es gegen den Strich, wie es gelaufen ist“, sagt Uwe Riedl.

Mit den Chasseurs à cheval/chasseurs à pied (zu Deutsch: Jäger zu Pferde/Jäger zu Fuß) aus Kirchberg richtete er 2017 und 2018 das Jagdbogenturnier aus. Mittlerweile macht es der Schützenverein Eckartshausen. „Ich will nicht das Turnier zurück“, betont Riedl, „mir geht es um die Vorgehensweise.“ Er wollte den 350 Bogenschützen etwas bieten, nicht nur Kaffee und Kuchen und ein paar Weißwürste verkaufen, wie es dem Organisator Moll und der Stadt Kirchberg genehm gewesen wäre. „Mit Bratwurst und Steaks machen sie ihren Grundumsatz“, sagt Riedl. „Gleiches Recht für alle.“ Das Ganze gipfelte damals in Aussagen wie „Bratwurst-Mafia“.

Kirchbergs Hauptamtsleiterin Sabine Berg erinnert sich an ein „Niveau unterhalb der Gürtellinie“, daraufhin habe man die Zusammenarbeit beendet. Moll berichtet, dass Riedl den Zehnt nicht habe zahlen wollen. Allerdings war Riedl nicht der Einzige, der etwas auszusetzen hatte. Wegen der Bewirtung soll es mal Knatsch zwischen der Stadt und dem örtlichen Sportverein gegeben haben. „Wir haben es dann geklärt“, betont Berg.

„Wer hat da das Sagen?“, fragt sich Riedl heute und fügt hinzu: „Auf dem Flyer steht Stadtfeiertag mit Mittelaltermarkt und nicht umgekehrt.“ Die Frage geht an Moll. „Wenn jemand bereit ist, sich anzupassen, kann jeder mitmachen“, sagt er und verweist auf den Zimmermann, den Steinmetz, die Korbflechterin, die aus Kirchberg und Umgebung kommen, und auf die Frau, die Socken strickt. Zudem gebe es eine Kooperation mit der örtlichen Metzgerei.

Die Metzgerei Holzinger, um die es geht, wird 140 Jahre alt. Hans Holzinger führt sie nach Vater Karl, Großvater Paul und Urgroßvater Heinrich in der vierten Generation. Nach ihm wird wohl kein Holzinger mehr kommen. Hans Holzinger kennt „andere Märkte, wo das Material aus der Region kommt“, wie er es formuliert. Die Würste, die er an die Mittelalterleute liefere, würden „jedes Jahr weniger“. Das war ursprünglich mal anders gedacht. Das Fleisch für die Schweinekeule über dem offenen Feuer oder den böhmischen Braten kaufen sie jedenfalls nicht bei ihm ein.

Dies mag einerseits bedauernswert sein. Andererseits würde es vielleicht keinen Mittelaltermarkt in Kirchberg geben – und ohne den scheint der Stadtfeiertag früher ja nicht mehr funktioniert zu haben.