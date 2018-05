Kreis Hall / np

Die Post könnte ab 2019 das Briefporto erhöhen. Welche Auswirkungen wird das haben? Ihre Meinung ist gefragt.

Nach Medieninformationen gibt es bei der Deutschen Post Erwägungen, das Porto für den Standardbrief 2019 um 10 auf 80 Cent anzuheben. Angesichts der Tatsache, dass die letzte Preiserhöhung gerade mal zwei Jahre zurückliegt (von 62 auf 70 Cent), hagelt es von Seiten einiger Versand-Dienstleister Kritik an dieser Idee. In unserer Online-Umfrage möchten wir von Ihnen wissen: Was halten Sie davon?