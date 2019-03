Die sieben Wahlkreise im Landkreis sind neu zugeschnitten worden. In den Städten und Gemeinden kommt es zu neuen Konstellationen.

Ein Ergebnis der Kreistagswahl steht jetzt schon fest: Es werden mindestens zwei zusätzliche Kreisräte mitentscheiden, wenn es im neuen Kreistag zu Abstimmungen kommt. „Die Einwohnerzahl im Landkreis ist auf mehr als 190 000 gestiegen, daher steigt die Zahl der Kreisräte auf regulär 52“, erklärt Steffen Baumgartner, Chef der Stabsstelle und Kommunalaufsicht im Landratsamt.

Wie viele Kreisräte es tatsächlich sein werden, das kann auch Erich Scholz, Controller und Wahlorganisator im Landratsamt, nicht voraussagen. „Mit Ausgleichsmandaten könnten es bis maximal 62 werden.“ Nach einem komplizierten Verfahren wird so der Proporz zwischen Mehrheits- und Verhältniswahl hergestellt. Scholz spricht bei der Kreistagswahl von einer „personalisierten Verhältniswahl“. Aktuell sind es 58 Kreisräte, 50 wurden direkt gewählt und acht sind über Ausgleichsmandate ins Gremium gezogen. Größte Fraktion sind Freie (17 Mandate), es folgen CDU (16), SPD (11), Grüne/ÖDP (7 Grüne, 2 ÖDP, die ÖDP kandidiert auf einer eigenen Liste) und FDP (5). Um Mandate für den Kreistag bewerben sich auch Linke und AfD. Weitere kommen nicht hinzu, denn am Donnerstag war Bewerbungsschluss. Die Zahl derjenigen politisch interessierten Menschen, die sich um ein Mandat im neuen Kreistag Schwäbisch Hall bewerben, liegt zwischen 380 und 400.

Neuer Zuschnitt der Wahlkreise

Neu ist auch der Zuschnitt der sieben Wahlkreise. „Der Bananenwahlkreis, der sich von Mainhardt bis nach Bühlerzell gezogen hat, ist passé“, erläutert Baumgartner. Bei dem neuen Zuschnitt sei da­rauf geachtet worden, dass die Wahlkreise von der Einwohnerzahl in etwa ähnlich seien (ausgenommen davon sind die Großen Kreisstädte Hall und Crailsheim). In den Wahlkreisen Rosengarten, Gaildorf, Frankenhardt, Ilshofen und Schrozberg leben jeweils etwa 22 000 bis 24 000 Personen. Es bleibt bei sieben Wahlkreisen. Schwäbisch Hall stellt elf Kreisräte, Crailsheim neun und die anderen Bezirke je sechs bis sieben.

Bei der Kreistagswahl können die Wähler ihr Kreuzchen auch bei Kandidaten machen, die nicht in ihrem Wahlkreis wohnen. „Es gilt der gesamte Landkreis als Wahlkreis“, verdeutlicht Scholz. Dass die Wahl selbst eine komplizierte Angelegenheit ist, verschweigen die Experten im Landratsamt nicht. Baumgartner selbst braucht zum Ausfüllen der Stimmzettel für die Kreis- und Gemeinderatswahlen um die 15 Minuten, verrät er. Bei vielen Wählern, die nicht in der Materie stecken, dürfte es deutlich länger dauern. Noch etwas fällt bei der Kreistagswahl auf: Von den abgegebenen 69 662 Stimmzetteln waren im Jahr 2014 immerhin 2628 ungültig. Da sollte Sorgfalt vor Schnelligkeit gehen. Das ist bequem zu Hause möglich, die Stimmzettel kommen per Post.

Gleiches gilt auch für die Gemeinderatswahlen. Ein einheitlicher Trend ist im Vorfeld nicht zu beobachten. In Mainhardt hat sich der Ortsverband der CDU aufgelöst und es gibt folglich auch keine CDU-Liste mehr. Im Altkreis Hall gibt es – außer in der Stadt Hall – auch in Michelbach keine eigene SPD-Liste mehr. In Vellberg gibt es nur noch eine Liste (2014: zwei), in Bühlertann und Bühlerzell dagegen wieder zwei.

Stimmenkönig Rüeck hört auf

In Crailsheim stehen von den vier Fraktionen (CDU, SPD, AWV, Grüne) zwei vor einer besonderen Situation. Sowohl bei der CDU als auch bei der AWV treten etliche Stadträte nicht mehr an. Bei der CDU hört etwa der Stimmenkönig der Crailsheimer Gemeinderatswahl von 2014 Helmut W. Rüeck (ehemaliger Landtagsabgeordneter) auf, bei der AWV der langjährige Fraktionsvorsitzende Norbert Berg. Auch vier Crailsheimer OB-Kandidaten von 2017 wollen in den Rat.

20 Bewerber auf zwei Listen gibt es um die zwölf Sitze im Gemeinderat Sulzbach-Laufen, davon bewerben sich zehn zum ersten Mal. Es ist nur eine Frau unter den neuen, gleich drei Frauen aus dem jetzigen Rat kandidieren nicht mehr.

In Stimpfach gibt es zwei Listen (statt einer) und in Satteldorf drei Listen (statt zwei). Diese Aufzählung ist nicht vollständig, sie zeigt nur, dass viel in Bewegung ist. Alle Kommunen und ihre Listen werden noch ausführlich dargestellt.

Die Gemeinderatswahl in Hall dürfte spannend werden: Über die bisherigen fünf Fraktionen (CDU, Grüne, SPD, FWV und FDP) hinaus haben drei neue Listen ihre Teilnahme angekündigt. Die fraktionslose Damiana Koch will auf ihrer „Bunten Liste“ in den Rat einziehen. Die „Linke Liste“ steht der Partei „Die Linke“ nahe, begreift sich aber als offene Gruppe. Zudem will „Die Partei“ antreten.

Am meisten zu entscheiden haben die Rosengartener. Sie wählen auch einen Nachfolger für Bürgermeister Jürgen König, der das Amt 31 Jahre innehat.

