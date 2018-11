Werbung Mehr als Wiesen, Wälder, Weiher

In Fichtenau ist allerhand da, wie die Bürgermeisterin sagt und wie der Film zeigt (von links oben im Uhrzeigersinn): Rathaus, Christoph-von Pfeil-Schule, Spielplatz der Riesen, Fußballtraining, eine der vielen Kirchen und das Fest am See. © Foto: Fotos: www-lufdi.de

Fichtenau / Jens Sitarek

Erst hört man Vogelgezwitscher, dann werden die Logos der 16 Sponsoren eingeblendet – und dann geht es los. „Herzlich willkommen in Fichtenau“, heißt es da. Die Stimme kommt einem bekannt vor. Das ist doch, genau, Bürgermeisterin Anja Wagemann! Das Einsprechen war für sie kein Problem, sie kennt sich da aus. „Ich habe ein Tablet, da singe ich immer meinem Chor rein.“

Der Film über Fichtenau ist rund sechs Minuten lang und liefert im Schnelldurchgang einen Überblick über die Gemeinde, im doppelten Wortsinn. Denn neben markanten Bauten und wichtigen Jahreszahlen sorgen Drohnenaufnahmen für ungewöhnliche ­Perspektiven. Zu sehen sind Schloss, Kindergarten, Rathaus, Seniorenstift, Zauberwald und Spielplatz der Riesen in Wildenstein, natürlich dürfen die Störche nicht fehlen.

Unterdeufstetten punktet mit Schloss und Schule, Matzenbach mit Sportzentrum, Läuteturm und Bildkapelle. Das Fest am See steht für Lautenbach; Tanzmetropole, Hotel und Gewerbegebiet repräsentieren Neustädtlein. Zudem tauchen Wäldershub, Großenhub und Bernhardsweiler auf. Nicht zu vergessen sind die vielen Wiesen, Wälder und Weiher. Und die Kirchen. „Da ist allerhand da“, findet Wagemann.

Nicht zu vergessen: die Kirchen

„Krettenbach fehlt“, kommentiert einer bei Youtube. Bis gestern hatte der Film dort fast 1000 Aufrufe. Die Aufnahmen stammen von der Firma Lufdi, der Name ist die Abkürzung für Luft-Dienstleistungen. Den Film habe er „zum Nulltarif gemacht, um den Auftrag zu bekommen“, gibt Lufdi-Geschäftsführer Christian Abel zu. Seine Frau stammt zufällig aus Fichtenau.

Vor sechs Jahren begann Abel damit, Imagefilme zu drehen, früher war die Technik noch eine andere. „Wir waren damals mit Sicherheit nicht die Profis“, sagt er. Mittlerweile könne er sich „vor Anfragen kaum mehr retten“.

Zwischendurch die Luft raus

Was den Film über Fichtenau angeht, war zwischendurch wohl ziemlich die Luft raus. Aufmerksame Zuhörer in den Gemeinderatssitzungen hätten es ahnen können, weil Gemeinderat Peter Leidig sich in steter Regelmäßigkeit erkundigte, was eigentlich mit Lufdi sei. Geschäftsführer Abel bekam sogar E-Mails, die mit „Wann wird endlich der Film fertig?“ überschrieben waren.

Was war los? „Kaugummiartig über zwei, drei Jahre“ habe sich das Ganze gezogen, berichtet Abel. Es sei „total unglücklich gelaufen. Die Motivation war mit der Zeit weg.“ Er habe die Gemeinde oft angemahnt, den Text fertig zu machen. Fichtenaus Hauptamtsleiter Jochen Trollmann sieht die „Verzögerung auf beiden Seiten“, man habe sich „letztendlich gegenseitig erinnert“.

Film gucken in der Sitzung

„Wir haben so lange rumgemacht“, betont Bürgermeisterin Wagemann, jetzt sei es einfach darum gegangen, das Ganze „zum Abschluss zu bringen“. Schließlich lieferte sie den Text zu den Bewegtbildern ab, viel zu viel Text. Deshalb musste teilweise stark gekürzt werden, was man dem Film anmerkt.

An einer Stelle schlich sich deshalb ein Fehler ein: Die katholische Kirche in Unterdeufstetten wurde zwar 1829 errichtet, wie es heißt. Hier hört der Satz aber schon auf, obwohl er weitergehen müsste, dann ist nämlich von Neubau die Rede. Mit anderen Worten: Die Kirche, die man im Film sieht, ist nicht mehr die von 1829.

Nicht nur an dieser Stelle hätten dem Werk ein paar Sekunden mehr gutgetan, schöne Bilder aus Fichtenau gibt es ja genug. So ist nach sechs Minuten Schluss. Wagemann schließt mit den Worten: „Bis bald im schönen Fichtenau.“ Das schreit fast nach einem zweiten Teil.

Wer den Film noch nicht gesehen hat, findet ihn jederzeit im Internet, oder er geduldet sich bis zum 17. Dezember. Dann soll er in der Gemeinderatssitzung im Rathaus gezeigt werden.