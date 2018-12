Verkehr Marode B19-Brücke wird abgerissen

Lieber Brücke statt Blechlawine

Für Amüsement bei den Kupferzeller Gemeinderäten in deren letzten Sitzung sorgte eine Anfrage. „Wir wurden angefragt, ob während der Bauphase an der B 19-Brücke eine Behelfsbrücke errichtet werden oder ob der Verkehr von der Bundesstraße über anderthalb Jahre durch Kupferzell umgeleitet werden soll“, erklärte Bürgermeister Joachim Schaaf. Gelächter im Saal. Man war sich sofort einig, auf eine Behelfsbrücke zu drängen. Einen Seitenhieb konnte sich der Schultes allerdings nicht verkneifen: „Wir haben schon seit zehn Jahren beim Regierungspräsidium gemeldet, dass die Brücke in einem schlechten Zustand ist.“ Geschehen sei aber nichts. Und nun sei sie in einem so schlechten Zustand, dass sie nicht mehr saniert, sondern neu gebaut werden müsse. fär