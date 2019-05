Im Markenrechtsstreit Bühler-Setzer gibt es noch kein Urteil. Die nächste Verhandlung ist Ende Juli.

Der Rechtsstreit über die Verwendung der markenrechtlich geschützten Begriffe „Hohenloher Landschwein“ und „Hohenloher Weiderind“ geht weiter. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat am Donnerstag beim Termin um 13.30 Uhr den Hinweisbeschluss bekannt gegeben, wonach es am Donnerstag, 25. Juli, um 9.15 Uhr eine mündliche Verhandlung geben wird. Bis dahin haben die beiden Parteien weiterhin Zeit, auf die Hinweise einzugehen, die der Vorsitzende Richter des Senats in der Verhandlung im Februar gegeben hatte. Der Vorsitzende Richter des zweiten Zivilsenats, Christoph Stefani, hatte im Februar darauf hingewiesen, dass unklar sei, wie der Prozess ausgehe. Je nachdem, ob deutsches oder europäisches Recht angewendet werde, könne sein Urteil anders ausfallen, gegebenenfalls teure Beweisfeststellungsverfahren nötig sein. Stefani hatte für einen Vergleich geworben. Es war jedoch erst gar nicht zu Vergleichsverhandlungen gekommen.

Hohenloher Landschwein Markenrechtsstreit: Gericht tagt am 2. Mai Vergleichsverhandlungen über die Namensrechte für das Hohenloher Landschwein sind gescheitert. Der Prozess geht weiter.

Benjamin Stillner, Anwalt der Landmetzgerei Setzer, sagte auf Nachfrage, „es hat sich nichts verändert“, nach der mündlichen Verhandlung im Juli werde man weitersehen. Rudolf Bühler sagte zu der Terminierung im Juli: „Wir begrüßen die Entscheidung des OLG Stuttgart, damit eine gründliche Aufarbeitung des Falls erfolgen kann. Schließlich geht es um die Zukunft unserer Hohenloher Bauernhöfe.“

Staatsanwalt ist am Zug

Abgesehen von dem Markenrechtsstreit und dem inzwischen abgeschlossenen Verfahren wegen Körperverletzung, ist noch das Verfahren wegen angeblicher Falschdeklaration von Fleisch durch die Landmetzgerei Setzer am Laufen. In dieser Sache hatte die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Anzeige erstattet. Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, liegen die Ermittlungsberichte des Veterinäramtes inzwischen bei der Staatsanwaltschaft. Dort war der Staatsanwalt am Donnerstag nicht zu erreichen.

