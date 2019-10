Dass die bestehende Straße „Am Richtbach“ als Zufahrtsmöglichkeit in das neue interkommunale Gewerbegebiet bei Übrigshausen verlängert wird und in dieser Verlängerung ihren Namen behält, darüber gab es bei der jüngsten Sitzung des Untermünkheimer Gemeinderats keine Debatte. Auch der Vorschlag der Verwaltung, eine weitere Straße im gemeinsam mit Braunsbach betriebenen Industriegebiet „Landäckerweg“ zu nennen, fand sofort Zustimmung. Nur um die Benennung der dritten Straße, die allerdings erst im Endausbau einen Ring bildet, war sich das Gremium uneins.

Soll die Straße nach einer Person oder einer Landschaft benannt werden?

Nur eins schien den Räten klar: Der Verwaltungsvorschlag, die Straße Hausrat oder Im Hausrat zu nennen, fiel sofort durch. Gemeinderat Rainer Wolpert hätte sich in Anlehnung an ein benachbartes Gewann Kaiwaldring vorstellen können. Gemeinderätin Beate Breitkreuz dachte an Bertha-Benz-Straße. „Eine mutige Frau“, begründete sie den Vorschlag. Zudem habe sie nirgendwo im Landkreis Hall diesen Straßennamen gefunden.

Gemeinderat Bernd Wolf meinte, man solle sich überlegen, ob man mit dieser Wahl „einen Autohersteller glorifizieren“ solle. „Das ist doch fragwürdig“, meinte er. Dem schloss sich auch Gemeinderat Thomas Unfried an: Er sei ein Freund der Idee vom Kaiwaldring.

Sieben Räte für Margarete Steiff

Breitkreuz hatte aber noch einen weiteren Vorschlag: Man könne die Verbindung auch Margarete-Steiff-Straße nennen, um trotzdem eine starke Frau zu berücksichtigen. Unfried entgegnete, dass man nicht das Prinzip der Landschaftsnamen durch Personennamen in einem Gebiet durchbrechen solle.

Es folgten mehrere Abstimmungen des Gremiums: Bei der Wahl zwischen Straße oder Ring gewann dabei die Bezeichnung Straße mit neun zu zwei Stimmen. Bei den Namen fielen Kaiwald (vier pro, vier dagegen) und Bertha Benz (drei pro, sieben dagegen) beim Votum durch. Am Ende siegt der Vorschlag von Gemeinderätin Breitkreuz – Margarete-Steiff-Straße – dank sieben Befürwortern gegen vier Gegenstimmen.

Das könnte dich auch interessieren: