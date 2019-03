Politik Manches nur mit Humor zu ertragen

Norbert Acker

Schon um halb 10 füllt sich der große Saal im Gasthaus Bären in Bühlertann. Rund 100 Besucher vornehmlich älteren Jahrgangs werden es am Ende sein, die bei den traditionellen Fischwecken auf die Redebeiträge der Liberalen warten. Zum 25. Mal hat der FDP-Kreisverband zum politischen Aschermittwoch geladen. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, als sich die Freien Demokraten Gastredner von außerhalb eingeladen hat, setzen sie im Vorfeld der Kommunal- und Europawahl am 26. Mai ganz auf „eigenes Personal“, wie es der Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Stephen Brauer ausdrückt.

Brauer begrüßt auch die CDU-Mitglieder im Saal. „Hier“, meldet sich Bühlertanns Bürgermeister Michael Dambacher zu Wort. Der Abgeordnete kann es sich nicht verkneifen, kurz auf die mögliche Bewerbung Dambachers als Ellwanger OB einzugehen. Bühlertann würde einen engagierten, jungen Schultes verlieren. „Aber wir haben auch einen jungen Bürgermeister in unseren Reihen“, sagt Brauer und begrüßt Oberrots Daniel Bullinger.

Geld für Kaulquappenzähler

„Ich könnte jetzt ein langes Lamento anstimmen, was alles nicht funktioniert“, sagt Brauer. „Eigentlich geht es uns doch gut.“ Die Auftragsbücher der Unternehmen seien „noch voll, die Leute haben Arbeit und die Steuereinnahmen sprudeln“. Ob dann alles in Ordnung sei, fragt der Crailsheimer und beantwortet die Frage gleich selber mit „Nein“ – ansonsten könne er seine Oppositionsarbeit ja gleich einstellen. „Es fehlen Polizisten und Lehrer, aber die Landesregierung schafft Stellen in der Umweltschutzbehörde“, sagt Brauer. „Für Kaulquappenzähler und Haselmausfinder ist Geld da, für Bildung und innere Sicherheit nicht.“ Das Land sei in der Bildungspolitik von der Champions-League auf einen Abstiegsplatz abgerutscht.

Nach Seitenhieben auf die SPD knüpft sich Brauer mit der AfD eine weitere Oppositionspartei im Landtag vor: „Eine Partei, die jedes, aber auch wirklich jedes Problem auf die Flüchtlinge zurückführt, kann man doch nicht wählen.“ Eine Abschottungspolitik, wie sie die AfD betreibe, dürfe keine Option sein, „wir leben von der Globalisierung und wir leben gut damit“.

Natürlich bekommen auch die Grünen ihr Fett ab. „Die Leute wählen ja nicht die Grünen, sie wählen Papa Kretschmann“, so Brauer. „Der Mann steht ja kurz vor der Heiligsprechung.“ Er gibt zum Ende seiner Rede einen Tipp. „Immer, wenn Sie jetzt in ein Schlagloch fahren und Ihre Stoßdämpfer ächzen, hören Sie genau hin.“ Vielleicht klinge es wie „Kretsch, Kretsch, wenn die Radaufhängung bricht“.

An die eigene Nase fassen

Daniel Bullinger übernimmt das Rednerpult und nimmt seine Zuhörer mit in die Welt der Kommunalpolitik der kleinen Gemeinden. Er zitiert Stuttgarts Alt-OB Manfred Rommel: „Des Bürgermeisters täglich Brot ist auch der Hundekot.“ So manche bundes- und landespolitischen Entscheidungen seien für einen Dorfschultes nur mit Humor zu ertragen. Drum nimmt er sich mit launigen Worten die Themen Breitband, Kinderbetreuung, Schule und öffentlicher Nahverkehr im ländlichen Raum vor. „Beim ÖPNV hat man zum Teil den Eindruck, man fährt nicht mehr zweiter, sondern dritter oder vierter Klasse“, so kritisiert der Oberroter Schultes das Landesverkehrsministerium. Aber auch der Landkreis Hall müsse sich „an die eigene Nase fassen“, wenn es um die Busverbindungen – vor allem am Wochenende – gehe. „Wir als FDP-Kreistagsfraktion wollen daher eine Ausweitung des Rufbusangebots“, sagt Bullinger.

Die Politik müsse außerdem aufpassen, dass die Bürgermeister und ihre Gemeinderäte nicht immer mehr zu „Erfüllungsgehilfen der europa-, bundes- und landespolitischen Regeln“ werden. Das habe schon Elmar Braun, der erste grüne Bürgermeister Deutschlands – dieser ist seit 1991 Verwaltungschef von Maselheim, einer Gemeinde im Landkreis Biberach –, gesagt. „Möge unser Ministerpräsident ihn nicht nur hören, sondern erhören“, sagt Bullinger.

„Niemand profitiert so von der EU wie wir hier“, sagt im Anschluss Walter Döring und führt große regionale Unternehmen an, die auf den Export setzen. Der Ex-Landeswirtschaftsminister hält ein flammendes Plädoyer für die europäische Union. Die Europawahl müsse zu einer „Wohlstandsicherungswahl“ werden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe recht, wenn er sagt, dass die EU noch nie so wichtig war wie heute, aber auch noch nie so in Gefahr. „Nehmen Sie mal eine Europawahl so ernst wie eine Bundestagswahl“, fordert Döring. „Wir sind auf die EU angewiesen.“ Auch die Bedeutung der kommunalen Gremien wie Gemeinderäten und dem Kreistag dürfe man nicht unterschätzen. Sie wüssten, was vor Ort fehle und wo der Schuh drücke. „Engagieren Sie sich und beteiligen Sie sich kommunalpolitisch“, sagt Döring, bevor er den Stab an Friedrich Bullinger weiterreicht.

Kommunalpolitisch engagieren

Brauers Vorgänger bietet sich Dambacher als Wahlhelfer an, bevor er gegen die Landes- und Bundespolitik vom Leder zieht. „Wo sind – außer bei uns – eigentlich im Landtag die Unternehmer und Handwerker vertreten?“, fragt er und kritisiert das Stuttgarter „Vollzeitparlament“. Er spricht von „Öko-Heuchlern“ in der Regierung, vor denen man sich in Acht nehmen müsse, und teilt gegen die SPD aus: „Wenn man versucht, die Linke links zu überholen, muss man sich nicht wundern, wenn die Leute gleich das Original wählen.“ Der Kreisrat appelliert ebenfalls an die Parteifreunde, zu kandidieren und sich kommunalpolitisch einzubringen. „Der Kreis steht gut da. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass das auch so bleibt“, so Bullinger.

Die Reden kommen an, es wird fleißig Applaus gespendet. Dann ist der offizielle Teil beendet und die Bedienungen tragen die von der FDP spendierten Weißwürste in den Saal. Man bleibt noch etwas sitzen und diskutiert an den Tischen.