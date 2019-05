Nicht alle öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats Gerabronn in letzter Zeit waren wirklich öffentlich. Zeitweise war der Zugang nicht möglich.

Seit dem Januar dieses Jahres tagt der Gemeinderat im historischen Rathaus, in das die Stadtverwaltung im Dezember 2018 umgezogen ist. Der neue Eingang an der Nordseite des Gebäudes ist mit zwei Glastüren ausgestattet, die sich öffnen, wenn sich jemand nähert. Zumindest eine dieser Türen kann so eingestellt werden, dass sie sich nur öffnet, wenn sich jemand von innen nähert. Dann kann man das Gebäude zwar verlassen, aber nicht betreten.

„Grundsätzlich war es immer so, dass die Tür während der öffentlichen Sitzungen offen war und erst mit Beginn des nicht öffentlichen Teils umgestellt wurde“, erklärt Bürgermeister Christian Mauch auf die Frage, wie die Verwaltung mit dieser Tür umgeht, wenn der Gemeinderat tagt.

Zumindest bei zwei Sitzungen war das jedoch nicht so. Am 16. April war zu beobachten, dass die Tür verschlossen war, noch während die öffentliche Sitzung andauerte. Am 21. Mai war sie am Ende der öffentlichen Sitzung bereits verschlossen, ohne dass jemand die Tür umgestellt hätte.

Tür wurde verschlossen

Für den 21. Mai hat Mauch unserer Zeitung am Montag bestätigt, dass die Tür um 20.24 Uhr verschlossen wurde, die öffentliche Sitzung jedoch bis 20.45 Uhr gedauert hat. Wann die Tür am 16. April versperrt wurde, sei noch nicht bekannt. Unklar ist auch, wie die Tür bei den Sitzungen am 23. Januar, 19. Februar und 26. März eingestellt war.

„Der Zugang zum Sitzungsraum muss während der gesamten Dauer der öffentlichen Sitzung gewährleistet sein.“ Das hat Steffen Baumgartner, der Leiter der Kommunalaufsicht im Landratsamt Schwäbisch Hall, unserer Zeitung auf die Frage mitgeteilt, ob es für die Herstellung der Öffentlichkeit einer Gemeinderatssitzung ausreichend ist, dass der Zugang zu Beginn der Sitzung möglich ist oder ob der Zugang während der ganzen Sitzung gewährleistet sein muss.

Beschluss wäre rechtswidrig

Wenn der Zugang nicht während der ganzen öffentlichen Sitzung möglich ist, dann sind die Folgen schwerwiegend. Ein in dieser Zeit gefasster Beschluss wäre rechtswidrig, erklärt Steffen Baumgartner, und er ergänzt: „Eine Einzelfallprüfung ist in jedem Fall erforderlich.“

Mit der Kommunalaufsicht hat Christian Mauch für die Sitzung vom 21. Mai bereits vereinbart, dass die Beschlüsse, die nach 20.24 Uhr getroffen wurden, in der nächsten Sitzung wiederholt werden.

Zu den Beschlüssen, die in den Sitzungen seit dem 23. Januar gefasst wurden, gehören zum Beispiel die Annahme des Stadtentwicklungskonzepts, die Verabschiedung des Haushaltsplans, der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Am Bahnhof IV“, die Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Winterhöhe“ in Dünsbach und mehrere Vergaben von Bauarbeiten. Einer ganzen Reihe von Baugesuchen hat der Gemeinderat in dieser Zeit per Beschluss sein Einvernehmen erteilt. Bereits am 23. Januar hat der Gemeinderat den Gemeindewahlausschuss für die Europawahl und die Kommunalwahlen bestellt.

„Lösung finden“

Auf den Umstand angesprochen, dass die Rathaustür jedenfalls am 16. April und am 21. Mai zeitweise verschlossen war, erklärte Mauch: „Wir müssen eine Lösung finden, dass die Tür erst nach dem letzten Tagesordnungspunkt der öffentlichen Sitzung umgestellt wird.“

