Am Ortsende von Honhardt steht ein Wegweiser nach Mainkling. Die Straße zu dem 100-Seelen-Örtchen wird – zumindest gefühlt – immer schmäler. Weit und breit ist bald kein Licht mehr zu sehen. Dann taucht aber doch ein kleiner Weiler auf mit dem Namen „Zum Wagner“. Von hier sind es nur noch ein paar Hundert Meter bis zum Ziel – dem Beckenhaus. Früher hatte in kleinen Dörfern nämlich jedes Haus seinen Namen und weil im Gasthof Eiche auch gebacken wurde, hieß es eben Beckenhaus.

„Mein Opa war überall bekannt als Beckengustl“, erzählt Frank Rüeck schmunzelnd. Seit drei Jahren leitet er zusammen mit seiner Frau Katja den Familienbetrieb, den er von seinen Eltern Heike und Karlheinz übernommen hat, die aber beide weiterhin fleißig mitarbeiten. Auch die Geschwister des Seniorchefs unterstützen bei Bedarf, sogar der Bruder aus Wiesbaden hilft ab und zu mit.

„Die Männer in der Küche und im Schlachthaus, die Frauen in der Wirtsstube beim Ausschank oder als Bedienung“, erklärt Heike Rüeck die Arbeitsteilung im Gasthof – und dies bereits in sechster Generation. Anfang der 1970er-Jahre stand man vor der Frage, Landwirtschaft oder Gasthof. Entschieden haben sich die Rüecks für Letzteres – und dies auch nie bereut. Es folgte der Ausbau der Wirtsstube, später wurde die Außenanlage aufgewertet. Für Kinder gibt es beispielsweise einen Spielplatz.

Blooz lockt viele Gäste

„Viele Leute haben vor allem durch das Bloozessen zu uns gefunden“, erzählt die Seniorchefin. So wurde aus der versteckten Dorfwirtschaft zumindest freitags ein In-Treff für Bloozfreunde aus der ganzen Region. „Tischreservierungen gibt es bei uns nicht, deshalb stehen die Leute im Winter, wenn es keine Terrassenplätze gibt, manchmal Schlange bis zum Eingang“, freut sie sich, dass das Angebot so gut angenommen wird. Nur durch Mund-zu-­Mund-Propaganda kämen Gäste sogar aus Stuttgart oder Nürnberg. „Das Geheimrezept habe ich von meinem Opa“, fügt Seniorchef Frank Rüeck hinzu.

Auch an Sonntagen ist immer viel los, spezielle Angebote wie Wildfleisch locken nach Mainkling. Grund dafür sind neben der guten Fleischqualität der im Keller selbst geschlachteten Tiere die hausgemachten Speisen, wie Sauer- oder Rostbraten, aus regionaler Küche. „Zudem machen immer mehr Gaststätten um uns herum zu, davon profitieren wir“, erklärt Frank Rüeck bescheiden, denn das ist sicherlich nicht der Hauptgrund, warum es hier entgegen dem allgemeinen Trend bei Landgasthöfen genau in die entgegengesetzte Richtung geht.

Klassische Dorfwirtschaft

„Unter der Woche ist es aber ruhiger. Wir sind und bleiben eine klassische Dorfwirtschaft.“ Dies erkennt man schon an der Einrichtung: Rustikal im Stil der 1970er-Jahre, ohne Schnickschnack, aber dafür einfach urgemütlich. Vereine halten ihre Sitzungen in der Eiche ab oder kommen nach der Trainingsstunde auf ein Kaltgetränk mit Wurst­salat vorbei. Einige Gruppen ­treffen sich beinahe wöchentlich – und manchmal auch öfter. Neben dem Stammtisch und der Kartenrunde gibt es einen Frauenstammtisch und die Treffen der Ho­rex-Freunde. Seit 1962 kommt Hans Baudermann zum Donnerstagsstammtisch. „Mir gefällt die Atmosphäre einfach, man hat immer junge Leute um sich herum“, erzählt der 87-jährige Honhardter.

Aber nicht nur der Blooz ist weit über die Gemeindegrenzen bekannt. Am ersten Donnerstag im Monat gibt es immer leckere Schlachtplatte. Und fast jeden Sonntag ist Aktionstag, da sind dann beispielsweise mediterrane Steaks, Spareribs, Pulled Pork, Hammelbraten, Wildgerichte oder auch mal Pizza zusätzlich auf der Karte. Zudem gibt es die Metzelsuppe am ersten Novemberwochenende sowie das Kuh­essen im Frühjahr als feste Termine. Wert wird darauf gelegt, saisonale Produkte bei den Aktionstagen mit einzubauen. „Wir kochen viele alte Gerichte, die es sonst nirgends mehr gibt“, betont Karlheinz Rüeck.

Sowohl der Senior- als auch der Juniorchef sind gelernte Metzger und haben ein eigenes Schlachthaus. Rinder und Schweine stammen von Bauern aus der direkten Umgebung. Wurst, Brot, Spätzle, Knödel, Suppen, Einlagen und sogar die Soßen sind im Gasthof hausgemacht. Doch nicht nur den Wirtsbetrieb gibt es in der Eiche, im Keller wird nach alter Tradition noch hausgeschlachtet. „Die Nachfrage ist riesig, wir beliefern auch Hofläden. Es gibt ja kaum noch Metzger, die das machen.“ Aus eigener Herstellung verkaufen die Rüecks Dosenwurst und sogar fertige Gerichte.

Ein weiteres wichtiges Standbein für die Familie ist inzwischen das Catering geworden. Geburtstage, Hochzeiten, Polterabende sowie Firmenfeste oder Vereinsfeiern werden mit Essen beliefert. „Alles wird selber gemacht, da wird kein einziger Knödel gekauft“, betont der Seniorchef. Zuletzt haben die Rüecks sogar die komplette Verpflegung des VIP-Bereichs beim Gaildorfer Motocross übernommen. Da gehen manchmal an einem Wochenende bis zu 500 Essen raus. Im Sommer machen zudem viele Wanderer und Radfahrer Rast, schließlich liegt die Eiche am Jakobsweg. Zehn Fremdenzimmer mit insgesamt 18 Betten stehen dort zur Auswahl.

„In einem Familienbetrieb helfen alle mit, anders ginge es auch gar nicht“, betont Frank Rüeck. So arbeiten die Familienmitglieder fast jeden Tag zwischen zehn und 14 Stunden. Folglich ist Freizeit für sie beinahe ein Fremdwort. „Es geht nur, wenn alles ineinandergreift.“

Ein Schwätzchen mit den Gästen

Schon als Jugendlicher hat Frank Rüeck in der Gaststube mitgeholfen. „Für den Opa wäre es ja schlimm, wenn sein Lebenswerk nicht fortgeführt würde. Mir war immer klar, dass ich nie etwas anderes machen will.“ Seine Arbeit mache ihm einfach zu viel Spaß, „sonst würde ich das ja gar nicht machen“.

Gerne setzt er sich zu seinen Gästen, um ein Schwätzchen zu halten. Und am Ende des Abends gönnt er sich dann auch mal ein Feierabendbier – das ist meist so gegen 22 Uhr. Manchmal wird es aber auch später, „wir haben offen, bis der letzte Gast geht“. Zu spät sollte es aber nicht werden, bereits ab 5 Uhr muss nämlich das Frühstück für die Übernachtungsgäste angerichtet werden.

Nach dem Krieg war die Eiche auch Poststelle und verfügte über das einzige Telefon im Ort, erinnert sich Karlheinz Rüeck. Mit einem Gebührenzähler konnte es jeder nutzen. „Auch die Versicherungsverträge wurden mit den Landwirten hier abgeschlossen.“

Unter den Gästen gibt es viele bekannte Gesichter – und das nicht nur am Stammtisch, sondern auch Leute, die immer wieder zum Essen kommen. Selbst am Ruhetag fällt es Frank Rüeck schwer, die Füße still zu halten; es gibt eigentlich immer etwas zu tun. Ärgerlich findet er nur die immer mehr werdenden Auflagen und die zunehmende Bürokratisierung mit gesetzlichen Dokumentationen. Dafür muss seine Mutter, die sich um das Büro kümmert, sehr viel Zeit investieren. Und zudem gebe es immer neue Auflagen und Abgaben. „Es wird einem schon sehr viel abverlangt, jeder will mitverdienen. Da verliert man irgendwann die Lust am Arbeiten.“

Allerdings würde er seine Selbstständigkeit nie aufgeben wollen. „Und eins möchte ich betonen: Das alles funktioniert nur, wenn man die passende Frau hat, die einem zur Seite steht.“

Info

Das Gasthof Eiche in Mainkling hat Montag (außer am ersten Montag im Monat) und Mittwoch bis Freitag von 17 bis 24 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen ist ab 11 Uhr offen, dienstags ist Ruhetag. Nähere Infos gibt es im Netz.