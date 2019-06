Vor der Kirche in Bubenorbis verschwinden Blumen samt Vasen.

Im Mainhardter Ortsteil Bubenorbis wurde am ­Freitagabend, 24. Mai, vor der Kirche der Altarschmuck für das Konfirmandenabendmahl gestohlen. Da bereits am Nachmittag die Vorbereitungen für den Konfirmationsgottesdienst in vollem Gange waren, befand sich auch der Kirchenschlüssel im Umlauf. Nach Rücksprache mit Pfarrer Matthias Herrmann wurde der Blumenschmuck um 16 Uhr vor der Sakristeitüre abgestellt. Als um 18 Uhr die Mesnerin die ­Kirche für den Gottesdienst wieder aufschloss, fehlte von den Blumen jede Spur. Nicht der ­Verlust der Blumen und der ­Vasen macht die Gemeinde sprachlos, vielmehr sei es die Tatsache, dass man ohne Skrupel die Blumen für einen Gottesdienst entwendet, bei dem sich acht Jugendliche mit ihren Familien auf ihren großen Festtag einstimmen wollten. Nur dank dem beherzten und spontanen Einsatz von Cathrin Noller war es möglich, kurzfristig Ersatz zu besorgen.

Der Diebstahl des Blumenschmucks ist kein Einzelfall. In der Gesamtgemeinde Mainhardt wurde wiederholt auf den Friedhöfen Blumen gestohlen. Zudem wurden wiederholt Graffiti gesprüht.

Info Zeugen des aktuellen Diebstahls von Blumenschmuck können sich unter der Rufnummer 0 79 03 / 29 27 an die Kirchengemeinde wenden.

