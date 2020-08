Nachdem auch die zweite Verhandlung über einen neuen Entgelttarifvertrag für die rundder Mineralbrunnenindustrie Baden-Württemberg ergebnislos vertagt wurde, hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zu landesweiten Warnstreiks aufgerufen. Diebei Aqua Römer in Mainhardt legen am heutigen Dienstag ab 12.30 Uhr die Arbeit nieder. „Wir fordern eine angemessene. Die Kolleginnen und Kollegen haben mehr verdient als null Euro“, sagt Karin Brugger, Geschäftsführerin der NGG-Region Ulm-Aalen/Göppingen. Nächster Verhandlungstermin ist der Freitag, 14. August. Zum Tarifgebiet gehört auch die Wildbadquelle in Schwäbisch Hall.