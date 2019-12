Gedruckte Dokumente nehmen nicht nur viel Platz bei der Ablage in Anspruch, sondern binden auch Ressourcen innerhalb der Verwaltung. Vor jeder Sitzung hieß es im Mainhardter Rathaus bislang drucken, kopieren, sortieren, heften und an die Gemeinderäte vorab versenden. Kam es zu Änderungen, wurden die Unterlagen noch durch Tischvorlagen ergänzt. Das rosa Papier stand stets für „Vertrauliches“.

„Wir empfehlen die Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes – wenn wirklich alle mitmachen“, setzt sich Bürgermeister Damian Komor für eine neue Epoche der Sitzungsarbeit im Mainhardter Gemeinderat ein. „Da geht die Zukunft hin“, betont er. Bereits vor drei Jahren sei die Verwaltung intern auf den Dienst „Session“ umgezogen. „Die Dokumente darin sind für alle Zeiten archiviert“, erläutert Hauptamtsleiterin Daniela Häfner auf Nachfrage von Tilman Schoch. Im Portal Bürger- und Ratsinformationsdienst könne man seither jede Unterlage der Gemeinderatssitzungen abrufen. „Das ist viel praktischer durch die Suchfunktion“, betont sie.

In der Gemeinderatsklausur habe die Verwaltung den Auftrag erhalten, neben den Vor- und Nachteilen einen konkreten Vorschlag für die Hard- und Software auszuarbeiten. Die Ergebnisse stellt Bürgermeister Komor vor. Digital seien die Unterlagen so bereits dienstags (für Bürger donnerstags) abrufbar, da die Zeit für den Postweg entfalle. „Sie alle haben mehr Zeit zur Vorbereitung“, betont Komor. Großformatige Pläne seien durch die Digitalisierung lesbarer. Eine Papierablage daheim sei unnötig.

„Allein schon für den Datenschutz ist es besser“, betont Gemeinderat Simon Müller. Ihm ist der digitalisierte Sitzungsdienst bereits aus dem Kreistag vertraut. „Die Bedienung geht wirklich intuitiv“, macht er Mut.

Ein weiterer Vorteil sei die Ersparnis beim Papier, sagt Komor. Rund 50.000 Blatt würden für die jeweils 37 Exemplare im Gemeinderat elfmal jährlich benötigt, die Unterlagen für die Ausschüsse nicht mitgezählt. Etwa 3500 Euro koste das Papier, hinzu komme die Arbeitszeit, die er mit rund 600 Euro berechnet.

Dem gegenüber stünden hohe Anschaffungskosten für die Software (App, Lizenzen und Installation) und Hardware für gesamt rund 25.000 Euro. Günstigster Anbieter sei Firma Bechtle, so Komor. Man habe sich für ein iPad Air 2 entschieden, auf dem die Anwendung komplikationslos liefe. „Bereits mittelfristig refinanziert sich das“, unterstreicht er. Allein nach der Auflistung der eingesparten Kopier- und Personalkosten habe sie keine Bedenken wegen der Ausgabe, meint Bettina Hofmann.

Mit „Session“ und der „Mandatos-App“ habe man eine umfassende Lösung für die Gremienarbeit und den Sitzungsdienst bis hin zur Aufwandsentschädigung, betont Komor. „Selbst offline können Sie alle Unterlagen bearbeiten und sogar darin Notizen machen“, erläutert er. Im WLAN würden die Dateien synchronisiert. Zudem dürften Gemeinderatsmitglieder die Tablets mittels einer eigenen Mobilfunkkarte privat nutzen. Wer dem Gemeinderat nicht mehr angehöre, müsse das Gerät zurückgeben oder abkaufen.

„Ich habe bald mehr Gemeinderatsunterlagen als private im Schrank“, begrüßt Heiko Feger eine Umstellung auf den elektronischen Sitzungsdienst. „Ich bin dafür.“

Er hoffe, dass das WLAN im Sitzungsraum aufgerüstet werde, so Gemeinderat Bernd Schanzenbach. Dadurch, dass man die Unterlagen vorher herunterlade, sei das nicht einmal dringend nötig, beruhigt Bürgermeister Komor. Dennoch werde man das prüfen.

Geschlossen stimmte im Anschluss das Gremium für die zukünftig papierlose Sitzungsarbeit mittels Tablet und App – selbst der bisherige Skeptiker Stephan Kemppel. Gestartet wird voraussichtlich im ersten Quartal.

Wie sieht es anderenorts aus?

Mainhardt ist mit der Umstellung auf den elektronischen Sitzungsdienst nicht allein. Aktuell steigt beispielsweise auch Wüstenrot auf digitale Gremienarbeit um. Bühlertann hat bereits vor fünf Jahren modernisiert. „Wir sind schon seit der letzten Legislaturperiode umgestellt“, bestätigt stellvertretender Kämmerer Wolfgang Ziegler. Papier vermisse seither niemand und die Arbeit mit digitalen Dateien funktioniere sehr gut. „Der neue Gemeinderat hat sich erneut dafür ausgesprochen“, freut er sich.

Auch Sulzbach-Laufen, Rosengarten und der Kreistag Schwäbisch Hall haben den Schritt schon vollzogen. Vellberg ist im Juli mit der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Gemeinderats gestartet. „Wir hatten eigentlich geplant, die ersten drei bis vier Sitzungen noch doppelt zu führen“, erzählt Bürgermeisterin Ute Zoll lächelnd. Doch schon nach der ersten Sitzung habe man das Papier ganz weggelassen. „Es gab kaum Rückfragen und null Probleme“, freut sie sich in der Zwischenbilanz. „Es läuft so reibungslos.“ Eher in der Verwaltung habe man anfangs leichte Anlaufschwierigkeiten gehabt, lacht Zoll. may