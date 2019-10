Ab sofort können Besitzer von E-Autos ihre Fahrzeuge auch in Mainhardt laden. Die Stadtwerke Schwäbisch Hall haben dort in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mainhardt eine Ladesäule installiert. Dies berichten die Stadtwerke. Die Ladestation ist Teil eines landesweiten Förderprogramms zum Ausbau der Ladeinfrastruktur.

Ladesäulen waren schon oft Thema in der Kommune

Mainhardts Bürgermeister Damian Komor freut sich über die Ladesäule in seiner Gemeinde. E-Mobilität war auch schon öfters ein Thema in der Kommune. „Das ist jetzt unser erster Schritt in diese Richtung“, erklärt er. Als die Stadtwerke Schwäbisch Hall auf ihn und die Gemeindeverwaltung bezüglich der Ladestation zukamen, war schnell klar, dass Mainhardt mitmacht – auch in Zusammenhang mit der Energieversorgung Mainhardt/Wüstenrot (EMW). „Hierbei arbeiten die Kommune und die Haller Stadtwerke schon jahrelang erfolgreich zusammen“, heißt es im Bericht.

„Optimaler Standort“

Die Ladesäule befindet sich direkt an der B 14 und liegt unmittelbar an Gewerbestandorten und Einkaufsmöglichkeiten. „Der Standort ist optimal gewählt“, sagt Komor. Die Station verfügt über zwei Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils 22 Kilowatt. Laut Martin Menschl, Abteilungsleiter Planung und Projektierung bei den Haller Stadtwerken, ermöglicht diese Leistung bei den meisten aktuellen Fahrzeugen eine Ladung von bis zu 80 Prozent innerhalb von weniger als 45 Minuten. Bezahlt werden kann der Ladevorgang via SMS-Pay mittels des Mobiltelefons oder mit einer gültigen Ladekarte der gängigsten E-Mobilitätsanbieter. Spätestens ab dem Jahreswechsel wird auch die Nutzung mit der „HallCard“ möglich sein. Der Preis beträgt 0,39 Euro pro Kilowattstunde. Hinzu kommt kommt eine jeweilige Ladepauschale von drei Euro.

Weitere Ladestationen für Elektroautos haben die Stadtwerke Schwäbisch Hall in Wüstenrot und Untermünkheim-Übrigshausen aufgestellt.

Das könnte dich auch interessieren: