Fördergeld in Höhe von 4000 Euro vom Land ist im Mainhardter Gemeindesäckel schon vereinnahmt. So hoch ist der Zuschuss, den das Verkehrsministerium für die Aufstellung von Motorradlärmdisplays an ausgewählte Modellprojekte gewährt. Die Gemeinden des Schwäbischen Waldes, Mainhardt und Wüstenrot, sind dabei. „Wir werden nächste Woche die Fundamente an der B 39 vor der Ortseinfahrt Ammertsweiler aus Richtung Finsterrot betonieren“, kündigt Mainhardts stellvertretender Bauhofleiter Sven Spengler an, der für die Installation zuständig ist.

Motorradlärmdisplays werden im April installiert

Die Lieferfirma RTB aus Bad Lippspringe werde Anfang April die Anlage gemeinsam mit dem Bauhof installieren. „Wir werden sie zunächst nur stationär an einem Standort an der bei Motorradfahrern beliebten Strecke einsetzen“, erläutert Bürgermeister Damian Komor. Die Gemeinde wolle die Motorradfahrer, die in den Ort einfahren, informieren, wenn ihre Maschinen zu laut sind. Und dafür sensibilisieren, Rücksicht zu nehmen und vom Gas zu gehen.

Zunächst wolle die Gemeinde mit dem Motorradlärmdisplay Erfahrungen sammeln. „Dann werden wir überlegen, wo wir das Ding noch einsetzen können“, sagt Komor. Es sei sehr aufwendig, die Warnanlage von einem Standort an einen anderen umzustellen.

Das sieht die Gemeinde Wüstenrot anders. Letzte Woche haben der Wüstenroter Bauhofleiter Rainer Stettner und drei Mitarbeiter zwei Fundamente in der Löwensteiner Straße für den ersten Standort des neuen mobilen Instruments betoniert. Die Anlage mit Mikrofon, Radar, digitaler Anzeigetafel und zwei Solarmodulen lagert seit 14 Tagen noch verpackt im Wüstenroter Bauhof und wartet auf ihre Installation und Kalibrierung durch Mitarbeiter der Lieferfirma RTB.„Das im Leitpfosten integrierte Radar erkennt, um was für ein Fahrzeug es sich handelt. Im Prinzip könnte man die Lautstärke aller Fahrzeuge messen“, erläutert Rainer Stettner. Allerdings werde RTB die Anlage nur für Motorräder programmieren und kalibrieren. „Die Anzeigetafel springt in 80 Metern Entfernung an, wenn die Lautstärke lauter als 84 Dezibel ist“, erläutert der Bauhofleiter. Entweder erscheine in grüner Farbe „Danke“, wenn dieser Lärmwert unterschritten werde. Oder in roter Farbe „Langsam – Leiser“, wenn der Wert über 84 Dezibel liegt. Die Messdaten werden täglich an die Firma RTB übermittelt und zur statistischen Auswertung in einer Datenbank gespeichert.

Auswertung wird öffentlich

„Wir wollen die Auswertung später auch auf der Webseite der Kommune veröffentlichen“, so Stettner. Drei weitere Messstellen werden in den nächsten Wochen in Fahrtrichtung Löwenstein am Stollenhof, in der Höhe von Weihenbronn und kurz vor Finsterrot eingerichtet. „Wir bekommen vom Land eine Förderung von 4000 Euro für die Anlage, 11.000 Euro muss die Gemeinde tragen“, beziffert Bürgermeister Timo Wolf die Kosten.

Problem anpacken

„Das Display ist für Wüstenrot wichtig, weil wir dem Lärmproblem entgegenwirken wollen und die Motorradfahrer sensibilisieren möchten“, verspricht sich Wolf viel von der Anlage. Er hofft, dass bei den Bikern ein Bewusstsein für weniger Krach entstehen möge.