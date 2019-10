Kaum waren wir gelandet und wurden abgeholt, bin ich gleich auf die falsche Autoseite gelaufen. In Neuseeland gilt ja Linksverkehr“, erzählt Lea Schad von ihrer Ankunft in Neuseeland. Nach 22 Stunden Flug mit einem 13-stündigen Aufenthalt in Hongkong kam Lea zusammen mit elf anderen Au-Pairs in Auckland an. Dort haben sie sogenannte Organisation-Days bekommen. Drei Tage, in denen sie Fahrstunden erhalten haben und für die Aufgaben, die sie in den Familien erwarten, vorbereitet wurden. „So war die Eingewöhnung viel leichter.“

Au-pair in Neuseeland zu sein war für Lea aber nicht die erste Wahl. „Am Anfang wusste ich noch nicht, ob ich ein FSJ in Afrika oder ein Au-pair irgendwo anders in der Welt machen möchte“, erzählt Lea. Eines war aber klar, direkt eine Ausbildung oder ein Studium wollte sie nicht machen. Als Au-pair zu arbeiten, dazu wurde sie von ihrer Schwester inspiriert. Zuerst wollte Lea nach Hawaii, allerdings gab es dort keine passende Organisation und ohne eine solche Unterstützung wollte sie das nicht machen. „Dann hab ich an Australien gedacht, aber da gibt es so viel giftige Tiere“, erklärt sie. So ist es dann Neuseeland geworden.

Bevor es losgehen konnte, war viel zu tun

„Meine Organisation AIFS habe ich per Internetrecherche gefunden. Bei ihr kann man Work and Travel und Au-pair weltweit machen.“ Im September 2018 meldete sie sich an. Die Organisation hat Lea unterstützt, auch wenn sie viel selbst machen musste. AIFS setzte 200 Stunden Erfahrung mit Kindern voraus, die sie nachweisen musste, ebenso wie ihre anderen Arbeitserfahrungen. Sie musste ein Video für die Gastfamilie drehen und auch einen Brief an ihre zukünftige Familie schreiben. „Ein Video setzen aber nicht alle Organisationen voraus“, meint sie. Auch ein polizeiliches Führungszeugnis musste sie vorlegen und ein Vorstellungsgespräch bei einer AIFS-Mitarbeiterin hatte sie auch, dann endlich konnte die Familie ihr Profil sehen und sie anschreiben. Nach einigen Gesprächen per Skype hatte sie dann, im März 2019, ihre Gastgeber gefunden. Als letzten Schritt musste sie noch einen Arbeitsvertrag unterschreiben, das Visum und einen internationalen Führerschein beantragen und auch die Flüge buchen, wobei sie von der Organisation viel Unterstützung bekam.

Sowohl die Organisation als auch die Flüge haben viel Geld gekostet, und für ein Visum muss man 2600 Euro auf dem Konto nachweisen. Dafür hat Lea während der Schulzeit gearbeitet, gespart und auch von ihrer Familie Geld geliehen, welches sie nach ihrer Reise zurückzahlen will.

Die erste Woche in ihrer Familie war ein bisschen ungewohnt, weil das alte Au-pair noch da war. „Sie hat mir alles erklärt und mich auch anderen Au-pairs vorgestellt, mit denen ich jetzt viel unternehme.“ Danach ging dann der Alltag los. Lea bringt die beiden Kinder, die siebenjährige Nellie und den fünfjährigen Spencer, zur Schule, sie holt die auch wieder ab, kocht für die beiden, macht Hausaufgaben mit ihnen und fährt sie zu außerschulischen Aktivitäten.

„Ich mag meine Familie“

„Manchmal sind die beiden schon anstrengend, aber ich habe sie sehr lieb und bin froh, hier zu sein.“ Nach 18.30 Uhr hat Lea den Abend wieder für sich, sie kann aber trotzdem etwas mit den Kindern und der Familie unternehmen, was sie auch gerne tut. „Ich mag meine Familie, auch wenn es anfangs sehr komisch war, weil sie sich von meiner in vielen Punkten unterscheidet. So sind meine Gasteltern zum Beispiel beim Thema Ordnung deutlich strenger.“

Am Wochenende hat sie frei und macht dann gerne mit ihren Freunden kurze Trips in Nationalparks oder Städte. „Man fährt innerhalb einer Stunde von der West- an die Ostküste.“ So können sie schon auf kurzen Trips viel sehen. Inzwischen ist sie seit August bei der Familie und wird noch bis Ende April 2020 dort bleiben. Danach möchte sie noch zwei Monate reisen. Wohin es geht, weiß sie noch nicht genau. „Es kommt natürlich auch auf das Geld an, aber ich würde gerne auf die Fidschi-Inseln und nach Australien.“

„Au-Pair würde ich jedem weiterempfehlen, der Kinder mag und die Arbeit mit ihnen.“ Für Lea ist es genau das Richtige, allerdings hat sie auch schon einige getroffen, die Probleme mit der Arbeit hatten. Auch die Reise nach Neuseeland war für Lea die richtige Entscheidung. „Egal ob als Au-pair, für Work and Travel, oder für einen Urlaub, Neuseeland ist wunderschön und sehenswert mit vielen hilfsbereiten und netten Menschen.“ Nur bei der Organisation würde Lea bei einer erneuten Reise vielleicht zu einer billigeren greifen.

