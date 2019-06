Weil ein gesundheitsschädlicher Löschschaum zum Einsatz kam, überprüft die Bundeswehr derzeit Dutzende Standorte – auch Niederstetten.

Der Einsatz von gesundheitsschädlichem Löschschaum beschäftigt derzeit die Bundeswehr. Deutschlandweit stehen über 100 Standorte im Verdacht, mit sogenannten PFC-Chemikalien kontaminiert worden zu sein.

Der Bayerische Rundfunk hatte berichtet, dass an 18 Liegenschaften eine Kontamination bestätigt worden sei. „Für Niederstetten kann ich bestätigen, dass PFC-haltiger Löschschaum zum Einsatz gekommen ist“, erklärt eine Sprecherin des Bundesamts für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr den Fränkischen Nachrichten. Vor den Auswirkungen der per- und polyfluorierten Chemikalien für Mensch und Umwelt warnt unter anderem das Umweltbundesamt. Zu den bekanntesten Stoffen zählt die Perfluoroctansulfonsäure (Pfos), die 2006 vom Europäischen Parlament verboten wurde.

Abschließende Beurteilung des Standorts Niederstetten steht an

Die Kontaminationsbearbeitung werde im Zuge des Altlastenprogramms der Bundeswehr in drei Phasen behandelt. In der ersten Phase würden kontaminationsverdächtige Flächen (KVF) erfasst und bewertet. Die zweite Phase umfasse eine orientierende Untersuchung. Bestätige diese den Verdacht, schließen sich eine Detailuntersuchung sowie eine Gefährdungsabschätzung an. Danach werde vor Ort entschieden, ob eine Sanierungsplanung, -durchführung und -nachsorge nötig sei (dritte Phase).

Für den Standort Niederstetten, der eine eigene Bundeswehr-Feuerwehr betreibt, steht laut Sprecherin eine abschließende Abschätzung der Gefährdung an. „Wie es an dem Standort weitergeht, kann noch nicht gesagt werden.“ Demnach könne man derzeit auch nicht abschätzen, ob und in welchem Umfang eine Sanierung des Standorts anfalle.

Bundeswehr informierte Landratsamt erst spät

Das Landratsamt Main-Tauber wurde bis vor Ostern von der Bundeswehr noch nicht vom Fall in Niederstetten informiert. Bisher lägen auch keine erhöhten Schwellenwerte im Grundwasser vor, so Pressereferent Markus Moll. Die Feuerwehren im Landkreis seien bereits 2011 über das Verbot der Pfos-haltigen Schaummittel informiert worden. Dass dies eingehalten werde, habe eine Umfrage ergeben. Ohnehin komme zugelassener Schaum nur noch äußerst selten zum Einsatz.

