2500 Euro kommen insgesamt bei der Versteigerung in Wolpertshausen zusammen.

Die Versteigerung des Wolpertshausener Maibaums und eines Ziffernblattes der Rathausuhr brachte eine Rekordsumme für den Kindergarten. Am vergangenen Samstag trafen sich die Bieter zur neunten Maibaumversteigerung. Bürgermeister Jürgen Silberzahn begrüßte als Auktionator die Gäste sowie die ehemaligen Käufer der vergangenen Versteigerungen.

Versteigerungssumme wird in die Höhe getrieben

Silberzahn bewarb den Baum mit Sprüchen wie: „Der schönste Maibaum 2019“ oder „Ich habe noch nie ein Holz angefasst, das so glatt war“. Der Zuschlag ging schließlich mit 510 Euro an Gerd Steinbrenner, den Präsidenten der Devil Cobras, ein Motorrad-Club aus Dünsbach-Morstein. Nachdem Steinbrenner auf das Rekordergebnis von 555 Euro vor zwei Jahren angesprochen wurde, hat er seine Spendensumme von 510 Euro auf 555 Euro erhöht. Gemeinderat Wolfram Osiander rundete dann noch auf 700 Euro auf. Zudem hat die Feuerwehr die Summe traditionell wieder aufgerundet, sodass für den Maibaum eine Gesamtsumme von 1000 Euro erreicht wurde. Gerd Steinbrenner will mit dem Baum einen Tisch mit Bänken für das Vereinsheim bauen.

Beim zweiten Teil der Versteigerung war ein altes Ziffernblatt der Rathausuhr, die bei der Rathausrenovierung erneuert wurde, im Angebot. Ob es noch von der Original-Uhr von 1923 stammt oder aufgrund der Kriegsschäden 1945 erneuert wurde, ist nicht bekannt.

Bei diesem Unikat, bei dem sogar die römische Ziffer 4 falsch geschrieben ist, ließen die Gebote nicht lange auf sich warten. Schnell stiegen sie, bis sich ein Bieterduell zwischen Klaus Gehring und Thomas Russ entwickelte. Diesen Krimi, bei dem immer wieder ein Raunen durch die Menge ging, entschied Thomas Russ für sich. Er erhielt den Zuschlag für 1100 Euro.

Russ weiß noch nicht genau, was er mit seiner Errungenschaft machen will. „Eine Spende an die Kita ist für mich eine Spende in die Zukunft“, so Russ.

Die Gesamtsumme von 2100 Euro wurde von Till Medick aus Cröffelbach auf 2222 Euro erhöht. Durch weitere Einzelspenden wurde schlussendlich die Gesamtsumme von 2500 Euro erreicht. Kita-Leiterin Christiane Brenner und Bürgermeister Jürgen Silberzahn freuten sich über die Endsumme. Mit dem Geld sollen unter anderem Spielfahrzeuge für den Außenbereich gekauft werden.

