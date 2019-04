Der TSV Michelfeld setzt sich mit 3:1 gegen den SV Wachbach durch. Spielertrainer Nico Nierichlo muss verletzt ausgewechselt werden.

Die Heimmannschaft begann nach dem Erfolg in Altenmünster aggressiv, stark und mit schnellem Passspiel. Daraus resultierte auch das 1:0 in der 6. Spielminute. Der starke Nico Nierichlo trieb den Ball im Mittelfeld und spielte präzise Maximilian Hille an, der den Treffer erzielte.

Die Michelfelder machten weiter und ließen Wachbach nicht zur Entfaltung kommen. Im Anschluss an einen Eckball war es Stefan Schmieg, der in der 14. Minute das 2:0 erzielte. In der 30. Minute verletzte sich Nico Nierichlo ohne gegnerische Einwirkung und musste ausgewechselt werden. In der Folgezeit war Wachbach entschlossener, konnten sich aber keine klaren Möglichkeiten erarbeiten.

Fußball-Oberliga Eine gefühlte Niederlage für den TSV Ilshofen Eine 2:0-Pausenführung reicht dem TSV Ilshofen nicht zum Sieg. Die Gäste aus Friedrichstal gleichen noch aus.

Die erste Aktion nach dem Seitenwechsel hatten die Michelfelder. Der Schuss von Kevin Weis strich knapp am Torwinkel vorbei. Nun merke man aber, dass die Gäste das Geschehen nicht auf sich sitzen lassen wollten. Sie übernahmen die Initiative. Ihr Torjäger Felix Gutsche verkürzte in der 52. Minute auf 1:2. Die Michelfelder Hintermannschaft hatte nun gut zu tun, um einen weiteren Wachbacher Treffer zu verhindern. Erneut war es Gutsche, der in der 65. Minute das Außennetz traf.

Mit Beginn der Nachspielzeit sorgte der kurz zuvor eingewechselte Nico Maas nach Doppelpassspiel mit Efdal Balaban für die Entscheidung. Er schob den Ball zum umjubelten 3:1 über die Linie. Durch diesen Erfolg sind die Michelfelder nun Tabellendritter.

Das könnte dich auch interessieren:

Fußball TSV Goldbach setzt sich an die Spitze Fußball: In der Kreisliga B3 rutscht Tiefenbach nach der Niederlage in Honhardt auf Platz 2. Der Sieger des Spiels ist wieder dick im Rennen um den Aufstieg dabei und hat nur drei Punkte Rückstand auf den neuen Tabellenführer, zwei Zähler fehlen zur Relegation.