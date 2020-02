Brand in der Mühle Lobenhausen 22. August 2015,Brand in der Mühle Lobenhausen. In hellen Flammen: Eine Lagerhalle und zwei Silos neben dem Mühlgebäude wurden völlig zerstört. Ein verheerender Brand in der Lobenhausener Mühle im Jagsttal bei Kirchberg richtet am Samstag einen Schaden von 1,5 Millionen Euro an. Drei Feuerwehren bekämpften das Feuer, dessen Ursache noch unklar ist. © Foto: Harald Zigan