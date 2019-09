Donnerstagnachmittag kurz vor drei: Ein Wagen der Verkehrspolizei hat einen polnischen 7,5-Tonner auf der A 6 im Schlepptau. Der LKW biegt hinter dem Polizeifahrzeug auf den Parkplatz Reußenberg in Fahrrichtung Heilbronn ein. Zwei Polizisten steigen aus und überprüfen die Papiere des Fahrers. Dann winkt Polizeihauptkommissar Jürgen Zettl vom Verkehrskommissariat Aalen den weißen Truck heran. Langsam rollt er auf eine mobile Waage zu. Wenig später steht das Ergebnis fest: Der Lastwagen ist zu 41 Prozent überladen. „10,65 Tonnen bringt er auf die Waage“, präzisiert ein Polizist, der in einem Laptop sitzt. „Der darf jetzt nicht mehr weiterfahren“, sagt Zettl, der 17 Jahre Erfahrung bei der Schwerlastkontrolle hat. Mit Überladung sei leider Geld zu verdienen, die Bußgelder in Deutschland seien im europäischen Vergleich nur leider zu niedrig.

Polizei auf der A6 Lkw-Kontrolle am Parkplatz Reußenberg Bilderstrecke öffnen

Neun Beamte der Verkehrspolizei, drei vom Hauptzollamt Heilbronn und zwei vom Bundesamt für Güterverkehr (BAG) haben vergangenen Donnerstag eine mobile Kontrollstelle auf dem Parkplatz eingerichtet. Anlass war der bundesweite Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit. In diesem Jahr stand er unter dem Motto „Brummis im Blick“. „Unser Kontrollschwerpunkt ist der gewerbliche Güterverkehr“, sagt Ronald Krötz von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen. Er ist ebenfalls vor Ort. „Genauso wichtig wie Kontrollen ist uns heute auch das Gespräch mit den Fahrern. Wir wollen auf die Gefahren von Übermüdung, Ablenkung am Steuer, überhöhte Geschwindigkeit, mangelnder Sicherheitsabstand und fehlende Ruhepausen hinweisen.“

Polizei setzt sich Schwerpunkt bei der Lkw-Kontrolle

Selbst beim Kontrollschwerpunkt hat man sich einen eigenen Schwerpunkt gewählt. „Wir konzentrieren uns diesmal nicht auf die großen LKW, sondern auf 7,5-Tonner oder Fahrzeuge wie Sprinter“, erklärt Zettl. Denn gerade diese Fahrzeuge seien oftmals überladen und die Ladung schlecht gesichert. „Ich habe mal einen 7,5-Tonner untersucht, der eine Wendeltreppe aus Beton geladen hatte, die ungenügend gesichert war“, erzählt Zettl. „Wenn es da zu einer Vollbremsung gekommen wäre, na dann gute Nacht.“

Abseits wird gerade ein Transporter aus Osteuropa kontrolliert. Die Insassen, eine Familie, muss aussteigen. Besonderes Interesse der kontrollierenden Beamten weckt der Anhänger des Fahrzeugs. Möbel sind darauf recht abenteuerlich zusammengebunden. „Da muss auf jeden Fall nachgebessert werden“, sagt Polizeisprecher Krötz. „Aber der Fahrer hat offensichtlich genügend Material zu Sicherung dabei.“ So ist es, eine halbe Stunde später darf die Familie ihren Weg fortsetzen.

Polizisten schauen sich vorbeifahrende Lkw genau an

An der Anschlussstelle Crailsheim in Fahrtrichtung Heilbronn liegen die Polizisten im Streifenwagen „auf der Lauer“. Fällt ihnen ein Fahrzeug auf, fahren sie los und geleiten den Kontrollaspiranten zum Parkplatz Reußenberg. „Da entwickelt man einen Blick für, wenn was nicht stimmt“, erzählt Polizeihauptmeister Falk Illig von der Kirchberger Verkehrspolizei. Er zeigt auf die Blattfederung eines 7,5-Tonners, den er gerade „erwischt“ hat. „Sehen Sie, der Rahmenträger hängt richtig durch.“ So fällt es auch einem ungeübten Auge auf.

Laster-Kontrolle dauert bis zu zwei Stunden

Bei Schwerlastkontrollen kommt es immer wieder zu kuriosen Situationen. „Ich erinnere mich an einen Laster, der frisch eingelegte Tierfelle geladen hatte. Das war ein Gestank, als wir den geöffnet haben“, erzählt Zettl. Eine richtige „Kontrolle auf Herz und Nieren“ – unter Beteiligung von Zoll und BAG – könne dabei gut und gern mal zwei Stunden in Anspruch nehmen. Und die Verkehrspolizisten reißen bei solchen Schwerpunktkontrollen einiges an Fahrtkilometern runter. „Wie viel ich heute fahre, kann ich noch nicht sagen. Aber ich hatte mal eine Nachtschicht, bei der es 500 Kilometer waren“, meint Illig. „Und da waren drei Unfälle und die Begleitung von zwei Schwertransporten dabei.“

Von zehn bis 20 Uhr ist am Reußenberg kontrolliert worden. 13 Lkw werden es am Ende gewesen sein, die unter die Lupe genommen worden sind. „Unser größter Erfolg wäre es, wenn wir bei den Kontrollen gar nichts finden“, sagt Polizeihauptkommissar Zettl. Für Polizeisprecher Krötz war es eine gelungene Aktion, auch unter dem Gesichtspunkt der Prävention: „Einige Lkw-Fahrer platzierten unsere Präventionsplakate ‚Trucker drive safe’ gleich auf ihren Fahrzeugen, um als gutes Beispiel und Hinweisgeber für andere voranzugehen.“

Info Weitere Informationen zu Verkehrssicherheitsaktionen für LKWs in Baden-Württemberg gibt es im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de/trucker-fahren-sicher

