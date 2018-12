Brauchtum Limpurger Schönheiten im Blickpunkt

Rot am See / Harald Zigan

Die Brettheimer sind schon ein ganz besonderes Völkchen: Die ­umtriebige Dorfgemeinschaft hält zusammen wie Pech und Schwefel und wohl nur die Hauptstadt der Landwehr kann es sich leisten, mitten in der Woche einen überaus gut besuchten Vieh- und Weihnachtsmarkt auf den Festkalender zu setzen.

Wenn der Zuspruch auch bei den Marktbeschickern aus dem Dorf und seiner Umgebung anhält, dann könnte der Brettheimer Nationalfeiertag so in 80, 90 Jahren durchaus Muswiesen-Format erreichen. Denn nicht selten steht in jedem Jahr eine neue Bude in der Marktstraße, die ihrem alten Namen dann alle Ehre macht.

Ausreichend Park-Platz für eine ganz besondere Kutsche wird es in Brettheim aber stets geben. Denn immerhin reist der Nikolaus, der über die Jahre hinweg dem Ortsvorsteher Reiner Groß immer ähnlicher wird, mit diesem Gefährt zu dem wichtigen Termin in der Landwehr an.

Was den Nikolaus und das Publikum in Brettheim besonders freut: Stets präsentieren die Landwirte einige Tiere aus ihren Ställen. Heuer waren es Max Hollenbach aus Kleinansbach, Martin Dörr aus Herbertshausen sowie Wilfried Kraft und Gerd Nicklas aus Heuchlingen, die wunderschöne Limpurger Kühe mit ihren Kälbern (eine vierbeinige Mutter mit ihrem Kind stand auch beim Gewichtsschätzen im Mittelpunkt) sowie Angler-Rinder mitgebracht hatten.

Angesichts der braven Brettheimer wie immer gut gelaunt, griff der Nikolaus tief in seinen Gabensack und beschenkte nicht nur die Dreikäsehochs aus Kindergarten und Grundschule: Hintersinnige Präsente gingen etwa an die ­Bürgermeister-Stellvertreterin Susanne Nicklas-Bach, an den SV-Vorsitzenden Volker Schüttler und an das Ehepaar Angelika und Bernard Dubuis aus der französischen Partnergemeinde Chatte, die sich künftig mit knallgrünen Brettheim-Mützen „von den Gelbwesten in Frankreich unterscheiden lassen“, wie der Nikolaus süffisant anmerkte.

Der würdige Herr im roten Mantel hatte auch die beiden Bauarbeiter Thomas Angstenberger und Nedim Bilanovic von der Firma Ebert aus Abtsgmünd-Pommertsweiler nicht vergessen, die heuer auf etlichen Baustellen im Dorf aktiv waren.

Die Brettheimer machen sich aber auch selbst liebend gerne Geschenke. So überreichte Gerhard Wolf einen Scheck über 718 Euro – den Reinerlös vom diesjährigen „Christbaumglühen“, der für die weitere Gestaltung des Dorfplatzes verwendet werden soll.

Mit einer vierstelligen Summe warteten gar Winfried Stahl und Thomas Pittner von der Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See auf: Für neue Sitzbänke in Brettheim spendierte das Kreditinstitut 1500 Euro und mit 2500 Euro wird dem Elternbeirat der Grundschule bei der Anschaffung eines Klettergerüstes finanziell unter die Arme gegriffen.