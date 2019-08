Wer so ein großes Herz hat, den muss man einfach heiraten: Ein Weizenfeld bei Sigisweiler wurde kürzlich zur Plattform für die Liebesbotschaft eines jungen Mannes an seine Freundin.

Per Drohne, die etwa einen Meter über seinem Kopf surrte, hatte er in dem Feld den Überblick behalten und die Herzform markiert. Danach wurde akkurat gedroschen. Als sie nach Hause kam, konnte er ihr zwar keinen Rundflug bieten, aber sie verstand auch so. Denn: „Das Feld liegt leicht am Hang, hat ein Gefälle von drei Prozent.“ Das Paar möchte zwar nicht mit Namen in der Zeitung stehen, aber die HT-Redaktion kann immerhin versichern, dass der junge Mann reiche Ernte einfuhr. Will heißen: Sie hat natürlich Ja gesagt.

