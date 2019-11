Wegen dringender und nicht aufschiebbarer Arbeiten am Wasserleitungsnetz wird das Trinkwasser in Obersontheim heute, Mittwoch, mehrmals kurzzeitig abgestellt. Betroffen ist die Hauptleitung in der Hauptstraße ab Rathaus bis zur Hausnummer 33. Es geht um den Zeitraum von 8 Uhr bis etwa 12 Uhr, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Pressenotiz. In solchen Fällen ist er ratsam, sich einen gewissen Wasservorrat anzulegen, beispielsweise zum Kaffeekochen oder für die Toilettenspülung. Für Rückfragen steht die Gemeinde, 0 79 73 / 6 96 28, zur Verfügung.