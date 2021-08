Schönes Wetter, Sommerferien und jede Menge Zeit: Vier Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter aus Orlach zieht es gestern hinaus in die Natur. Beim Spielen am Orlacher Bach – in der Nähe des Wasserfalls – entdecken sie einen rostigen, ovalen Gegenstand. Dass es sich um eine Handgranate aus dem zweiten Weltkrieg handelt, wissen die Kinder offenbar nicht. Als sie den Sprengkörper aus amerikanischer Herstellung aufheben, begeben sie sich...