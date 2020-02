Wären die Krankenhäuser leer, wenn jeder Sport treiben würde? Auf welche Bereiche der Gesundheit wirkt sich das aus? Antwort darauf gibt Dr. Lothar Jahn, ärztlicher Direktor im Diakonie-­Klinikum.

Dr. Lothar Jahn: Also, ich versuche, meine sportlichen Aktivitäten in den Alltag zu integrieren. Ich bin nicht mehr im Sportverein aktiv – das war ich früher mal, da habe ich Tischtennis gespielt. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, wenn es die Witterung zulässt. Durchs Kochertal, rauf und runter.

Her geht’s schneller, 20, 25 Minuten. Zurück muss ich den Berg ganz hoch. Da brauche ich eine halbe Stunde bis zur Hagenbach-Siedlung.

Das war Spaß. Ich finde, das ist auch wichtig, Sport muss auch Spaß machen. Deshalb kann man auch die Bedeutung der Sportvereine gar nicht hoch genug einschätzen. Auch die Zunahme von Diabetes unter der Weltbevölkerung hat mit der Abnahme an Bewegung zu tun. Wenn Kinder und Jugendliche bereits in jungen Jahren geprägt werden, regelmäßig Sport zu treiben, dann bleiben viele auch später dabei. Das Soziale kommt dann noch dazu.

Ich versuche im Alltag immer, Bewegung einzuplanen. Ich parke so, dass ich ein Stück gehen kann. Ich laufe auch mal Umwege.

Ja, das ist wirklich so. Der kürzeste Weg ist nicht immer der beste.

Also der Zusammenhang ist sicher. Ansonsten muss man sich im Klaren sein: Wir leben länger, wir verschieben vieles auf später. Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen tendenziell eher ab. Wir werden immer älter. Deshalb nehmen Tumor-Erkrankungen immer mehr zu. Wir dürfen nicht die Illusion haben, zu glauben, wir könnten das ewige Leben erreichen. Wir schieben Krankheit und Tod nach hinten raus. Aber länger bei guter Gesundheit aktiv sein zu können und erst später krank zu werden, ist ein gutes Ziel.

Am besten untersucht und auch belegt ist es im Herz-Kreislauf-Bereich. Herzinfarkte lassen sich vermeiden oder auf einen sehr viel späteren Zeitpunkt verschieben. Bereits in den 1980er-Jahren gab es Untersuchungen mit Menschen, deren Herzkranzgefäße mäßig verengt waren. Untersucht wurde, was besser wirkt: diese aufzudehnen oder mit viel Sport zu behandeln. Es zeigte sich, dass beide Behandlungsformen gleich wirksam waren.

Es gibt noch mehr. Das Senken des Blutdrucks und des Cholesterinspiegels lässt sich gut messen. Dies führt dazu, dass auch die Gefahr eines Schlaganfalls sinkt. Es gibt auch Hinweise, dass Sport Tumor-Erkrankungen verhindern oder hi­nauszögern kann.

Also mir fällt keine Erklärung ein, die mir plausibel erscheint. Da gibt es einiges, was wir immer noch nicht verstehen.

Vieles nicht, manches kann man erklären. Wer Sport macht, baut Muskeln auf. Zucker und Fettsäuren werden verbrannt. Das kann das Übergewicht senken. Übergewicht hängt ja auch mit Diabetes, hohem Blutdruck und anderem zusammen. Symptome, die dazu führen, dass wir insgesamt kränker werden. Sport greift hier ein. Sie können mit Bewegung Ihr Risikoprofil für Herz-Kreislauf-Krankheiten senken. Es kommt aber noch ein weicher Faktor hinzu: Es geht einem besser.

Schwierige Frage. Laufen wirkt bei mir nicht. Aber wenn ich mich viel bewegt habe, etwa bei der Gartenarbeit, dann fühle ich mich besser.

Je mehr, desto besser. Die meisten Fachgesellschaften sagen, als Untergrenze zwei bis drei Mal die Woche eine halbe Stunde Bewegung, bei der der Puls schon nach oben geht.

Plagen ist nicht erforderlich. Lieber sich mehrfach bewegen, aber nicht die Leistungsgrenze ausloten. Wenn man sich beim Sport noch unterhalten kann, ist man im grünen Bereich.

Info-Vorträge zur Aktion Lauf geht’s

Lauf geht’s gibt es an den Standorten Schwäbisch Hall, Crailsheim und Gaildorf. Gemeinsam trainiert wird jeweils zum Abschluss einer Trainingswoche im Lauftreff (in Schwäbisch Hall und Crailsheim) beziehungsweise im Walkingtreff (in Gaildorf). Beim Vortrag „Lauf geht’s – gesund und mit Freude in sechs Monaten zum Halbmarathon“ erklärt Erfinder Wolfgang Grandjean das Programm. Zudem stellen sich die Trainer und das Organisationsteam vor: in Crailsheim am 17. Februar um 19 Uhr im HT-Forum (Ludwigstraße 6–10), in Schwäbisch Hall am 18. Februar um 19 Uhr in der Hospitalkirche (Am Spitalbach 8), in Gaildorf am 4. März um 19 Uhr in der Limpurghalle (Schloss-Straße 11). Fragen beantwortet Christine Hofmann (c.hofmann@swp.de oder 0 79 51 / 40 93 16).