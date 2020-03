Laufen als wichtigste Sache der Welt? So weit würden Martin Wenger (58) und Marcus Faber (52) nicht gehen. Aber dennoch verbringen beide einen großen Teil ihrer Freizeit in Laufschuhen auf Feld-, Wald- und Wiesenwegen – weil sie Freude an der Bewegung haben und weil’s einfach guttut. Die beiden Ausdauersportler sind in diesem Jahr Headcoaches der Aktion Lauf geht’s in Crailsheim und Schwäbisch Hall.

Martin Wenger aus Crailsheim übernimmt als Lokführer bei der Deutschen Bahn freiwillig die Frühschicht. Dienstbeginn ist für ihn zwischen 3.50 und 4.20 Uhr. Dafür hat er – je nachdem, auf welcher Strecke er unterwegs ist – zwischen 13.30 und 15.30 Uhr Feierabend. „Ich will den Abend für mich haben“, sagt Wenger, den eigentlich alle „Mardin“ nennen.

Martin Wenger macht jeden Tag Sport

Die Abende sind bei ihm für den Sport reserviert: Montags geht er laufen und besucht anschließend noch einen Fitnesskurs, mittwochs hat er zwei Kurse nacheinander, einen als Teilnehmer und einen als Trainer, donnerstags ist er mit der Laufgruppe von Intersport Schoell unterwegs und freitags steht Spinning auf dem Programm. „Und am Wochenende besuche ich häufig Wettkämpfe. Ich mache jeden Tag Sport.“

Den Dienstagabend hat sich Wenger frei gehalten für die Aktion Lauf geht’s in Crailsheim. Im vergangenen Jahr war er bereits als Trainer im Einsatz. Er leitete die Laufanfänger in der Gruppe ­„Latte macchiato“ an, lief mit ihnen im ersten Training Minutenläufe, nach denen viele schon aus der Puste waren. Nach sechs Monaten Training schafften die blutigen Anfänger einen 21-Kilome­ter-­Halbmarathon. „Es ist wirklich toll, zu beobachten, wie sich gerade die Anfänger motivieren lassen. Wenn sich dann nach drei, vier, fünf Wochen Training die ersten Erfolge zeigen, ist die Freude riesengroß“, erzählt der 58-Jährige. Diese Freude teilt er gern mit seinen Läufern.

Martin Wenger ist über das Radfahren zum Laufen gekommen. „Beim Radfahren ist das Wintertraining oft ausgefallen. Da ging bis zum Frühjahr die ganze Kondition verloren“, erinnert er sich. Über einen Freund, der ihn zur Teilnahme an einem Triathlon überredete, begann er mit dem Lauftraining. „Inzwischen laufe ich lieber, als dass ich Rad fahre.“ Er genießt es, den Wechsel der Jahreszeiten beim Laufen intensiv zu erfahren, und das schöne Gefühl, dass Laufen den Kopf frei macht.

Bei den Wettkämpfen geht es dem leidenschaftlichen Läufer heute nicht mehr um Preise und Platzierungen. „Ich bin gerade dabei, mich von den Top-Zeiten zu verabschieden.“

Auch Marcus Faber hat seinen sportlichen Ehrgeiz zurückgefahren. „Ich gehe nicht mehr an den Start, um Erster zu werden“, sagt der 52-Jährige, der in diesem Jahr den Haller Lauftreff als Headcoach leitet. „Ich laufe, weil’s mir Spaß macht. Ich bewege mich einfach gern und ein Nebeneffekt ist, dass man durchs Laufen gesund bleibt.“

Die Läufer steigern sich von Woche zu Woche bei Lauf geht’s

Viel Spaß macht ihm auch die Arbeit als Trainer. „Es ist toll, eine Gruppe anzuleiten und zu beobachten, wie sich die Teilnehmer von Woche zu Woche steigern. Da kommt unheimlich viel zurück“, sagt Faber, der im vergangenen Jahr als Quereinsteiger zum Haller Trainerteam kam. Von Lauf geht’s ist er durch und durch überzeugt: „Das ist ein gut durchdachtes Programm, das keinen Teilnehmer überfordert.“

Der Raumausstattermeister aus Oberfischach kam durch seinen Vater, einen 100-Kilometer-Läufer, zum Ausdauersport. „Schon im Grundschulalter hat mich mein Vater im Laufen trainiert. Er war immer mein großes Vorbild und hat mir wohl dieses Gen vererbt“, so Faber. Viele Trainings in seiner Jugendzeit hat er in Begleitung seines Hundes absolviert. „Sport mit Hund hält fit und gesund“, sagt er lachend.

Auch wenn der 52-Jährige nicht die 100-Kilometer-Distanz wählte wie sein Vater, so suchte er doch zahlreiche sportliche Herausforderungen im Ausdauerbereich. Er absolvierte beispielsweise den Ironman und nahm am Trans Swiss Run teil, einem Abenteuerlauf quer durch die Schweiz, fuhr Mountainbike-Rennen und lief transalpine Wettkämpfe.

Seine Begeisterung für die Bewegung an Menschen weiterzugeben, die bisher keine Sportler sind, bereitet Marcus Faber große Freude: „Ich kann es kaum erwarten, dass Lauf geht’s wieder losgeht.“