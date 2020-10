Voller Glück gehen die Arme zum Jubeln nach oben, während die Füße die letzten Meter bis zum Zielbogen laufen. 124 Teilnehmer der Aktion „Lauf geht’s“ kamen am Sonntag erschöpft, aber freudestrahlend im Ziel auf dem Sportplatz in Oberspeltach in der Gemeinde Frankenhardt an, nachdem sie 21,1 Kilometer rund um den Burgberg gelaufen waren. Acht Läufer und zwei Walker hatten sich für die kürzere Zehn-Kilometer-Strecke entschieden.

Der Halbmarathon war der Abschluss der Aktion, die bereits im Mai begonnen hatte – zu Zeiten des Lockdowns mit Einzeltrainings der Teilnehmer und später in kleinen Laufgruppen in Crailsheim und Schwäbisch Hall. Da die meisten Wettkämpfe coronabedingt schon seit längerer Zeit abgesagt worden waren, organisierte die Südwest Presse Hohenlohe, die Lauf geht’s bereits im zweiten Jahr anbietet, kurzerhand selbst einen Halbmarathon. Dieser durfte unter strengen Hygieneregeln stattfinden.

Viele der Teilnehmer waren vor sechs Monaten noch Laufanfänger oder Wiedereinsteiger, die nach jahrelanger Pause jetzt nach einem modernen Trainings- und Ernährungsprogramm und mit fachlicher Begleitung langsam Laufen lernten. Nun sind sie stolze Halbmarathon-Finisher – und jubeln zurecht.

Ralf Schmidt ist schon zum zweiten Mal bei Lauf geht’s dabei. „Ich habe meine Halbmarathonzeit vom letzten Jahr heute um eine Minute unterboten“, freute sich der Crailsheimer. Und das obwohl die Strecke rund um den Burgberg deutlich bergiger ist als die Strecke des Ulmer Halbmarathons, des Lauf-geht’s- Abschlusslaufs 2019. „Auf den letzten drei Kilometern habe ich meine Wade gespürt“, erzählt Schmidt, „aber ich habe die Zähne zusammengebissen und bin weitergelaufen.“

Harter letzter Kilometer

Auch die Zwillinge Sonja Lachenmayer und Beate Duis kämpften auf den letzten Kilometern. „Der letzte Kilometer ist der härteste von allen“, sagte Sonja Lachenmayer, die rund elf Minuten vor ihrer Schwester über die Ziellinie lief. Trainiert hatten die beiden nur selten zusammen, schließlich waren sie in unterschiedlichen Lauftreffs angemeldet: Beate Duis in Schwäbisch Hall und Sonja Lachenmayer in Waiblingen. Dass sie das Finale zusammen bestreiten konnten, freute beide sehr.

Florentine Blessing aus Kirchberg freute sich, dass fast die ganze Familie in Frankenhardt an den Start ging. Neben Ehemann Martin Blessing, der seit vielen Jahren läuft, waren Sohn Dominik (19) und Tochter Johanna (15) dabei – und Hund Toni. Dieser hatte fleißig mittrainiert und schaffte die Zehn-Kilometer-Distanz spielend.