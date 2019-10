Es ist Samstagnachmittag. Auf der Hauptstraße steht ein langer Tisch. Die orangefarbenen Tischtücher sind ein willkommener Farbklecks im Herbstgrau. Doch die Langenburger und ihre Gäste sind wohlgemut. Es ist trocken, obwohl die Vorhersage fürs Wochenende bescheiden ist. „Ich habe viele Schichten an“, sagt Florence Sharkar, die indische Stoffe verkauft. „Mir kann nichts passieren.“ Bunt und glänzend sind ihre Stoffe, eine wahre Augenweide, und auch das Angebot an den anderen Marktständen ist liebevoll ausgewählt. Viele ganz besondere Dinge gibt es zu kaufen: duftende Seifen, bunte Herbstgestecke, getöpferte Schönheiten für Haus und Garten.

Nachhaltiger geht’s nicht

Es sind auch viele Handwerker da, die ihr Können zeigen. Korbflechterin Gudrun Walter, zum Beispiel, die das Flechten von ihren Eltern Erna und Emil Mayer aus Hengstfeld gelernt hat und jetzt selber Körbe fertigt, stabil und schön. „Ein toller Ausgleich zum Beruf“, sagt sie, die im richtigen Leben als Altenpflegerin arbeitet. „Überhaupt sind Körbe heimisch, nicht aus Plastik und wenn sie kaputt sind, kann man sie verbrennen. Nachhaltiger geht es doch eigentlich gar nicht.“

Auch ein Steinbildhauer zeigt sein Können. „Das hier ist mein Vorführmodell“, sagt Thomas Schury aus Schwäbisch Hall. „Diese Hand aus Sandstein hab ich schon seit Jahren auf Märkten dabei.“ Vorsichtig ziseliert er die letzten Hautlinien auf die Fingerflächen. „Der Sandstein stammt aus der Region. Die meisten meiner Steine sind selbst gesammelt.“ Baden-Württemberg sei nämlich das Eldorado der Steinmetze: Kaum eine Region sei geologisch so vielseitig wie die unsere. „Doch jetzt muss ich weiterschaffen“, sagt er. „Morgen soll es regnen. Ich will mit der Hand noch fertig werden.“

Einer der ersten aufgebauten Stände am Samstagmorgen war das „Badische Backheisle“. „Wir müssen ja den Ofen anschüren“, sagt Tamara Bender vom Schleierhof in Sindringen. „Der strahlt viel Wärme ab. Deshalb frieren wir nicht.“ Auch der Teig entsteht jeden Morgen frisch vor Ort, erklärt die Bäckerin, die ihre Brote, Wecken oder Blootze zwar professionell backt, aber auch für einen guten Zweck – nämlich für eine Schule in Afrika, die die Familie unterstützt. Der zwölfjährige Felix aus Langenburg kommt vorbei und bestellt einen Blootz, der hier „Dünnele“ heißt. „Ich komme hier jedes Jahr her“, sagt er. „Mit Zwiebeln und Speck schmeckt er am besten.“

Seit mehr als zehn Jahren gibt es die Herbsttage in Langenburg, organsiert von der Stadt. Das Veranstaltungsprogramm geht eine ganze Woche lang und mündet in den Herbstmarkt am Wochenende. Viel ist geboten: Allein am Samstag stehen Führungen durch Schloss, Stadt und Garten auf dem Programm, aber auch indisches Marionettentheater, Mostproben oder Basteln für Kinder. „Kunst, Handwerk und Genuss“ lautet das Motto, denn auch für viel Schmackhaftes ist gesorgt: „Ich könnte hier den ganzen Tag vespern“, sagt Christa Retzbach aus Krautheim. „Es gibt Bauernbrot und diese leckeren frischen Kartoffelchips“, sagt sie. „Und Crêpes und Waffeln...“. Die Köstlichkeiten, die sie selbst verkauft, sind auch nicht ohne: Ihr Mann Peter Retzbach ist Schnapsbrenner aus Leidenschaft und vielfach preisgekrönt, auch wenn er dieser Passion erst seit seinem Ruhestand so richtig frönt. Das Baumland ist halt da. „Und man will das Obst ja verschaffen.“

Likör zum Füßewärmen

Aber nicht nur Obst kommt bei ihm in die Flaschen. Bisweilen greift er hinter sich ins Schränkchen mit dem Allerheiligsten und zieht etwas ganz besonderes hervor: einen Löwenzahnlikör, der nach Honig und nach Sommer duftet. Und der die Füße wärmt. Das war zwar am Samstag noch nicht so richtig nötig, denn da gab es sogar den einen oder anderen Sonnenstrahl. Doch am Sonntagnachmittag wurde es wirklich herbstlich-ungemütlich. Schade, denn die Langenburger Herbsttage hätten Sonne verdient – und zwar vom Anfang bis zum Schluss.

