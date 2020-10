Rund um den Substratblock wächst er, der Shiitake-Pilz aus Lobenhausen. Nicht nur oben und an der Seite, auch zwischen den Metallstreben des Regals bildet er die für Pilze so charakteristischen Fruchtkörper. Neben ihm wachsen auf Hunderten weiteren Substratblöcken Pilze in einem klimatisierten C...