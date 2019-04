Hans-Dieter Herrmann hat sich mit einer Einladung bei Feuerwehrleuten aus Blaufelden und Schrozberg bedankt, die ihn nach einem Arbeitsunfall gerettet haben.

Hans-Dieter Herrmann aus Blaubach steht in der neuen Strohlagerhalle. Er spricht zu rund 40 Feuerwehrleuten aus Blaufelden und Schrozberg, die auf Bierbänken sitzen und gerade das Essen beendet haben. „Ich bin euch allen sehr dankbar, dass ich durch euren Einsatz mein Bein nicht verloren habe und dadurch meine Lebensqualität und meine Arbeitskraft größtenteils erhalten geblieben sind“, sagt der 60-Jährige bewegt.

Am 8. Juni 2018 war Herrmann mit seinem Traktor und einem mit Erde beladenen Anhänger von einem abschüssigen Weg auf eine Wiese am Blaubach gefahren. Dort wollte er die Erde abladen. Als er den Traktor nach links lenkte, schob das Gewicht des Anhängers den Traktor weiter, bis dieser fast rechtwinklig zum Anhänger stand. Die Bremsen konnten das Gewicht nicht halten.

Der Landwirt stieg vom Traktor ab, um die Druckluftleitung der Bremsanlage zu überprüfen. Als er hinter dem Traktor stand, schob sich der Anhänger weiter an den Traktor und klemmte ihn an der Hüfte zwischen dem hinteren Traktorreifen und der Anhängerdeichsel ein. „Zum Glück hatte ich mein Handy im Latz meiner Hose und konnte mit Müh‘ und Not den Notruf wählen“, erklärt Hans-Dieter Herrmann heute. Sein weiteres Glück war, dass der Traktor von einer Birke gehalten wurde, sonst hätte der Anhänger das ganze Gespann mit ihm sicherlich noch weitergeschoben. Der Blaubach war nur wenige Meter entfernt.

Die Telefonverbindung zur Schwäbisch Haller Leitstelle war schlecht und Herrmann wusste nach dem Telefonat nicht, ob er richtig verstanden worden war. Unter großen Schmerzen hat er deshalb auch seine Frau angerufen und sie beauftragt, den Bagger von der Baustelle, an der er die Erde aufgeladen hatte, zur Unglücksstelle zu schicken.

Feuerwehren befreien den Eingeklemmten

Zuerst war der Blaufeldener Feuerwehrkommandant Rolf Kastler an der Unfallstelle zwischen Blaufelden und Blaubach. Per Funk lotste er seine Feuerwehrkameraden aus Blaufelden und Schrozberg an die richtige Stelle. Auch der Notarzt und die Rettungsassistenten aus Blaufelden kamen schnell zur Hilfe.

„Um ein weiteres Abrutschen der Fahrzeuge zu verhindern, haben wir zuerst den Anhänger mit unserem Löschfahrzeug und mit Unterlegkeilen gesichert“, berichtet Kastler. Zur weiteren Absicherung kam kurz darauf die Seilwinde des Schrozberger Löschfahrzeugs zum Einsatz.

Was Hans-Dieter Herrmann dann eine große Hilfe war, dass er einem Feuerwehrmann seinen Arm auf die Schulter legen und sich bei ihm abstützen konnte. „Die Feuerwehrmänner hatten sich bei der Rettung ja selbst in Gefahr gebracht“, sagt Herrmann, der dieses uneigennützige Engagement der Einsatzkräfte zu würdigen weiß. Er ist aber auch allen anderen Helfern dankbar.

Schließlich gelang es, den Traktor mit der Baggerschaufel etwas zur Seite zu schieben, um den Verunglückten aus seiner misslichen Lage zu befreien. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er ins Krankenhaus nach Würzburg geflogen, wo er mehrere Stunden lang operiert wurde. „Nach über 24 Stunden bin ich dann im Krankenhaus aufgewacht. Meine Frau saß neben mir am Bett“, erzählt der Landwirt.

Übung bei den Schweineställen

Zum Dank für die Rettung hatte die Familie Herrmann die Feuerwehrleute zu einem Essen eingeladen. Dies nahmen die Feuerwehren aus Blaufelden und Schrozberg zum Anlass, damit eine Übung zu verbinden, bei der die auf der Höhe von Blaubach ausgesiedelten Schweineställe und das Strohlager der Familie Herrmann im Mittelpunkt standen.

„Im Ernstfall würde die Wasserversorgung ausreichen“, stellte Abteilungskommandant Steffen Kloth als Übungsergebnis fest. Wichtiger war ihm jedoch, die Einladung der Familie Herrmann zu würdigen: „Gerade in Zeiten, in denen Rettungskräfte im Einsatz zum Teil behindert oder sogar angegriffen werden, ist es nicht selbstverständlich, dass sich Gerettete so bedanken.“ Er freue sich, dass der Landwirt gesundheitlich auf einem guten Weg ist und wünschte ihm, dass er bald wieder ganz gesund wird.

