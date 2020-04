Patrick Wegener aus Öhringen und Kim Alisa Wagner aus Kupferzell haben sich kürzlich bei einer Telefonkonferenz als Kandidatenteam für die SPD im Wahlkreis Hohenlohe vorgestellt. Wegener möchte als Erstkandidat ins Rennen gehen, Wagner als Zweitkandidatin. Hans-Jürgen Saknus, stellvertretender SPD-Vorsitzender im Hohenlohekreis und Kandidat zur Landtagswahl 2016, sagte: „Mit der Bewerbung von Patrick Wegener und Kim Alisa Wagner als Team beweisen wir als SPD Mut – mit einem engagierten, kompetenten und jungen Kandidatenduo würden wir entschlossen in die Landtagswahl gehen.“ Die SPD in Hohenlohe habe die Chance, ein klares Signal an die Menschen zu setzen. Man gebe einer neuen Generation die Chance, für die gesamte Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen.

„Wir müssen wieder zuhören, um zu verstehen. Das ist mein Verständnis von Politik und deshalb bewerbe ich mich um die Landtagskandidatur“, betonte der stellvertretende Kreisvorsitzende und Fraktionsvorsitzende der SPD im Öhringer Gemeinderat, Patrick Wegener. Kim Alisa Wagner, Gruppensprecherin der SPD und Gemeinderätin in Kupferzell, fühlt sich durch die großen gesellschaftlichen Herausforderungen motiviert, um im Kandidatenduo für die Landtagswahl anzutreten. „Die SPD muss sich als Partei beweisen, die mutig, stark und innovativ ist“, so Wagner.

Wie der SPD-Kreisverband Hohenlohe mitteilt, liegen bisher keine weiteren Bewerbungen vor. Die Nominierungsveranstaltung ist für den 8. Mai geplant.