Als „Schicksalswahlen“ sind sie bezeichnet worden, die Landtagswahlen in Brandenburg und im Freistaat Sachsen. Zweier-Bündnisse für die neuen Regierungen werden nicht mehr möglich sein, nun beginnt die Suche nach neuen Koalitionen. Die hiesigen Vertreter der an den Wahlen beteiligten Parteien haben den Wahlabend am vergangenen Sonntag mit Spannung verfolgt. Auf Nachfrage dieser Zeitung nehmen sie aus Sicht ihrer Parteien Stellung zu den Wahlergebnissen.

Christian von Stetten (CDU) will „schonungslos die Wahl analysieren“

„Das Ritual, nach jedem Wahltag die eigenen schlechten Ergebnisse schönzureden, führt zu nur noch schlechteren Ergebnissen bei der nächsten Wahl“, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten zu den teils herben Verlusten seiner Partei in Brandenburg und Sachsen. Nur durch eine schonungslose Wahlanalyse und die Rückkehr zu den Kernthemen der CDU könne die Partei „bundesweit verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen“. Eine Koalition mit der AfD in Sachsen sei für die Union hingegen ausgeschlossen. „Die die Bundesregierung tragenden Parteien müssen durch eine Änderung ihrer Regierungsarbeit die Wähler der AfD zurückgewinnen und damit die Partei überflüssig machen“, so von Stetten.

Harald Ebner: Wichtiges Signal für die Grünen

„Wir freuen uns über die besten Ergebnisse, die wir jemals in östlichen Bundesländern erzielt haben. Auch die vier grünen Direktmandate zeigen, dass wir dort wirklich angekommen sind“, sagt Harald Ebner, Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen. In einigen Umfragen habe es zuvor zwar noch höhere Zustimmung für die Grünen gegeben, aber Umfragen seien nun einmal keine Wahlergebnisse. Und das sei gut so: „Entgegen mancher Befürchtung sind die Rechtsextremen auch in Sachsen nicht stärkste Kraft geworden. Das ist das wichtigste Signal dieser Wahl und ein gemeinsamer Erfolg aller Demokraten“, so Ebner. Die jetzt bevorstehenden Regierungsbildungen würden nicht einfach. „An uns Grünen führt dabei kaum ein Weg vorbei. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, auch wenn es nicht einfach wird, in den denkbaren Konstellationen grüne Inhalte umzusetzen“, sagt Ebner.

SPD will verlorene Stimmen zurückgewinnen

„Ich bin mehr darüber enttäuscht, dass so viele Menschen 30 Jahre nach dem Fall der Mauer und am 80. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges aus Protest Rechtsextremisten gewählt haben, als darüber, dass die SPD einmal mehr an Zustimmung verloren hat“, sagt SPD-Kreisvorsitzender Nikolaos Sakellariou. Gegenüber den Umfragen drei Wochen vor der Wahl habe seine Partei zwar erheblich zulegen können, aber das sei nur „ein schwacher Trost“. „Wenn die SPD ihre neue Spitze gewählt hat, muss sie sich besonders um die Wähler der sogenannten AfD kümmern, die noch nicht gemerkt haben, dass Proteststimmen für die echte Verbesserung ihrer Situation schlicht verlorene Stimmen sind“, sagt der ehemalige Landtagsabgeordnete.

FDP aus taktischen Gründen nicht gewählt worden

Enttäuscht zeigt sich Stephen Brauer über das Abschneiden der FDP. „In Brandenburg waren die liberalen Kräfte noch nie stark. Umso mehr schmerzt es, dass wir auch in Sachsen mit unseren Themen nicht genug Anklang fanden“, sagt der FDP-Landtagsabgeordnete und -Kreisvorsitzende. Auch taktische Gründe hätten eine Rolle gespielt. „Wenn das Hauptaugenmerk der Wähler darauf liegt, die AfD zu verhindern, hat die jeweilige Regierungspartei einen Vorteil“, so Brauer. „Sorge bereitet mir, dass die AfD im Osten weiter starke Zugewinne verzeichnet.“ Dies liege an den ungelösten Problemen bei der Zuwanderung. „Werden hier keine Lösungen gefunden, wird sich die Rechte auch bundesweit langfristig etablieren“, befürchtet Brauer.

AfD will „gute Oppositionsarbeit“ leisten

Der Wahlsieger heiße AfD, sagt Udo Stein. In beiden Bundesländern hat seine Partei das Ergebnis im Vergleich zur letzten Landtagswahl mehr als verdoppeln können. „Die AfD ist damit im Osten als Volkspartei bestätigt worden“, so der AfD-Landtagsabgeordnete und -Kreisvorsitzende. Man werde gute Oppositionsarbeit leisten. „Es ist bezeichnend, dass sich alle übrigen Parteien bis zur Unkenntlichkeit verbiegen und antidemokratisch eine gewählte Partei ausschließen, nur um eine Regierungsbeteiligung dieser zu verhindern“, so Stein. Ob sich der Wählerwille im Parlament wiederfinde, sei in Sachsen zu hinterfragen. Einige Sitze, die die AfD errungen habe, würden wohl leer bleiben. Der sächsische Wahlausschuss hatte die Landesliste der Partei wegen formaler Mängel gekürzt.

Linke leidet darunter, dass „Themen keine Rolle spielen“

„Die Ergebnisse schmerzen“, sagt Heidi Scharf, Kreisvorsitzende der Partei Die Linke: „Von der höheren Wahlbeteiligung konnten wir nicht profitieren. Das Thema soziale Gerechtigkeit, unser Markenkern, hat in den Wahlkämpfen eine geringe Rolle gespielt.“ Ihre Partei habe sich in den vergangenen Jahrzehnten „für die Angleichung Ost/West, Gerechtigkeit, bezahlbare Mieten, gegen den Pflegenotstand und für gerechte Renten“ eingesetzt. Das hätten die Wähler bislang honoriert. „Unser Protest war immer getragen von Achtung für die Menschen und die Demokratie – im Gegensatz zur AfD. Dies hat zum Ende des Wahlkampfes keine Rolle mehr gespielt“, so Scharf.

Das könnte dich auch interessieren: