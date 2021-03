2016 war Stephen Brauer im Wahlkreis Hohenlohe angetreten, jetzt kandidiert er in Schwäbisch Hall. Dafür will Uwe Wirkner die FDP zum Erfolg führen. In unserem Videopodcast spricht er über die Themen in der Region mit Andreas Harthan (Redaktionsleiter des Hohenloher Tagblatts) und Jürgen Stegmaier (stellvertretender Chefredakteur des Haller Tagblatts).