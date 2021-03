Udo Stein war einer der Gewinner bei der Landtagswahl 2016. Mit 17,8 Prozent der Stimmen im Wahlkreis Schwäbisch Hall bekam er ein Mandat für den Landtag . Jetzt will er wieder eines. In unserem Videopodcast spricht er über die Themen in der Region mit Jochen Höneß (Redaktionsleiter der Rundschau) und Jürgen Stegmaier (stellvertrender Chefredakteur des Haller Tagblatts).