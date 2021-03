Viele Jahre saß Nikolaos Sakellariou im Landtag Baden-Württemberg. Die SPD verlor dann die Landtagswahl 2016 – und „Nik“ sein Mandat . Jetzt will er es wieder haben – lesen Sie hier unser Porträt . In unserem Videopodcast spricht er über die Themen in der Region mit Andreas Harthan (Redaktionsleiter des Hohenloher Tablatts) und Jochen Höneß (Redaktionsleiter der Rundschau).