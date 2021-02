SPD-Spitzenkandidat und Landesvorsitzender Andreas Stoch (links) spaziert mit Nikolaos Sakellariou über den Steinernen Steg in Schwäbisch Hall. Nach fünf Jahren Pause will der Kreisvorsitzende der Sozialdemokraten wieder in den Stuttgarter Landtag. © Foto: UFUK ARSLAN