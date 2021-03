Isabell Rathgeb will in den Landtag. Nach der Niederlage von Helmut W. Rüeck im Jahr 2016 hatte die CDU keinen Vertreter des Wahlkreises Schwäbisch Hall im Landtag. Rathgeb will das 2021 ändern . In unserem Videopodcast spricht sie über die Themen in der Region mit Andreas Harthan (Redaktionsleiter des Hohenloher Tagblatts) und Jürgen Stegmaier (stellvertrender Chefredakteur des Haller Tagblatts).