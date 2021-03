Anton Baron sitzt seit vielen Jahren für die CDU im Landtag. 2021 will er das Direktmandat verteidigen. In unserem Videopodcast spricht er über die Themen in der Region mit Andreas Harthan (Redaktionsleiter des Hohenloher Tagblatts) und Jürgen Stegmaier (stellvertretender Chefredakteur des Haller Tagblatts).