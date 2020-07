Udo Stein geht erneut als Landtagskandidat der AfD im Wahlkreis Schwäbisch Hall ins Rennen. Stein setzte sich mit 22 zu 7 Stimmen bei der Aufstellungsversammlung am vergangenen Freitag in Bühlertann gegen seinen Herausforderer Stefan Thien aus Böblingen durch. Zum Ersatzkandidaten wurde Kreisrat Christfried Krause aus Rot am See gewählt. Stein hatte als Wahlziel 20 Prozent plus x ausgegeben.