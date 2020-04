Das Landratsamt will ab Montag, 27. April bis spätestens 8. Mai, Schritt für Schritt zu den gewohnten Öffnungszeiten zurückkehren. So sind ab dem 27. April wieder alle Führerschein- und Zulassungsstellen in Aalen, Bopfingen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd geöffnet: in Aalen und Schwäbisch Gmünd Montag bis Mittwoch jeweils von 7.30 Uhr bis 14 Uhr, Donnerstag von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr (die Führerscheinstelle hat zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr geschlossen) und Freitag von 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr.

Bei Andrang draußen warten

Das Landratsamt empfiehlt, hier weiterhin vorab Termine zu vereinbaren. Zwingend erforderlich ist dies allerdings nicht mehr. Wegen des zu erwartenden Besucherandrangs und der einzuhaltenden Abstands- und Hygienevorschriften rechnet das Landratsamt damit, dass es zu Wartezeiten kommt. Sollten alle Serviceplätze und Wartebereiche in den Dienststellen belegt sein, müssen Besucher draußen warten, um die Abstands- und Hygienevorschriften zu wahren.

Darüber hinaus sind alle weiteren Dienststellen des Landratsamts Ostalbkreis zu den üblichen Öffnungszeiten wieder zugänglich. Bis auf Weiteres sollte mit Blick auf die geltenden Abstandsgebote und Hygienevorgaben ein persönlicher Besuch dennoch nur im Ausnahmefall und nach vorheriger Terminvereinbarung oder in Notfällen erfolgen. Spätestens ab 8. Mai soll aber auch in diesen Dienststellen wieder der Normalbetrieb laufen.

Nachdem ab 27. April in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen in den Läden oder auf den Wochenmärkten das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes vorgeschrieben ist, bittet die Landkreisverwaltung darum, auch beim Besuch der Dienststellen des Landratsamts eine entsprechende Maske zu tragen.

Die Städte und Gemeinden im Ostalbkreis werden in der Zeit zwischen 27. April und 8. Mai ebenfalls stufenweise wieder in den Normalbetrieb zurückkehren, teilt das Landratsamt weiter mit. Das haben Landrat Klaus Pavel und die Oberbürgermeister und Bürgermeister der Kreiskommunen vereinbart.

„Wir arbeiten daran, den von uns gewohnten Service baldmöglichst wieder uneingeschränkt bieten zu können. Angesichts der besonderen Ausnahmesituation bitte ich Sie um Verständnis dafür, dass wir nur sukzessive und unter Einhaltung der gebotenen Sorgfalt den Normalbetrieb wieder hochfahren - vor allem, um den durch den wochenlangen Lockdown erreichten Erfolg nicht gleich wieder zunichte zu machen“, erläutert Landrat Klaus Pavel abschließend das geplante Vorgehen.