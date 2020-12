Polizeipräsidium Aalen mitteilt, kontrolliert es seit Mitternacht im Landkreis Schwäbisch Hall, Ostalbkreis und Rems-Murr-Kreis ihre Einhaltung. Seit dem heutigen Samstag gelten in Baden-Württemberg Ausgangsbeschränkungen für den Tag und die Nacht . Wie dasmitteilt, kontrolliert es seit Mitternacht im Landkreis Schwäbisch Hall, Ostalbkreis und Rems-Murr-Kreis ihre Einhaltung.

Nächtliche Kontrollen finden stationär an wechselnden Örtlichkeiten sowie mobil statt, um sowohl den fließenden Verkehr als auch Fußgänger zu überprüfen. Das Polizeipräsidium Aalen wird je nach Verfügbarkeit vom Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. Auch führt der Regeldienst in den Polizeirevieren nach Lage und Bedarf Kontrollen durch. Die Polizei will somit trotz gesetzter Schwerpunkte im gesamten Bereich des Präsidiums präsent sein.

Dialog mit den kontrollierten Personen suchen und auf deren Einsicht setzen, können aber abhängig von der Reaktion der Bürger und den Verstößen diese auch mit Anzeigen ahnden. Corona BW Verschärfung Kretschmann verkündet Bundesweiter Lockdown kommt wohl vor Weihnachten Stuttgart Die Einsatzkräfte wollen zunächst denmit den kontrollierten Personen suchen und auf deren Einsicht setzen, können aber abhängig von der Reaktion der Bürger und den Verstößen diese auch mit Anzeigen ahnden.

Polizei zieht Bilanz zur ersten Kontrollnacht

Die Polizei hat die nächtliche Ausgangsbeschränkung am Samstag zwischen 0 Uhr und 5 Uhr erstmals überwacht und dabei nur vereinzelte Fahrzeuge von Personen festgestellt, die alleine auf dem Weg von oder zu ihrer Arbeitsstelle waren. Nur sehr wenige Personen wurden im Bereich des ÖPNV angetroffen. Alle dort kontrollierten Bürger zeigten sich ausnahmslos einsichtig - ihnen waren die neuen Regeln wohl noch nicht bewusst. Keine der Verstöße musste mit einer Anzeige geahndet werden.

Zudem wurden hauptsächlich junge Erwachsene nach Mitternacht an Imbissläden oder Schnellrestaurants angetroffen und über die Ausgangsbeschränkung aufgeklärt.