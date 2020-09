Vielen aufmerksamen Zeitungslesern wird es so gehen wie der Kollegin aus der Redaktion: Beim Blick in die Polizeimeldungen bekommt man schnell den Eindruck, dass Unfälle unter Beteiligung von Fahrrädern oder E-Bikes im Landkreis zugenommen haben. Das stimmt so nicht ganz, wie das für den Landkreis Schwäbisch Hall zuständige Polizeipräsidium (PP) Aalen auf Nachfrage mitteilt.

„Die Anzahl der Unfälle unter Beteiligung von Fahrrädern ist nahezu identisch zum Vorjahr“, sagt Robert Kreidler von der Pressestelle des PP. Die Unfallzahl sei von 279 im ersten Halbjahr 2019 auf 281 im Vergleichszeitraum 2020 angestiegen. Bei den Unfällen mit Personenschaden sei die Zahl mit 252 Unfällen exakt gleich geblieben.

angestiegen, führt Kreidler weiter aus. Im Vorjahreszeitraum waren es 57, in diesem Jahr schon 64. Das bedeute eine Steigerung um plus 12,28 Prozent. „Die Zahl der Leichtverletzten hingegen sank um 8,12 Prozent von 197 auf 181 im ersten Halbjahr 2020“, so der Polizeisprecher. „Bei der Betrachtung der Landkreise ist festzustellen, dass sowohl im Ostalbkreis als auch im Landkreis Hall ein leichter Zuwachs der Unfallzahlen zu verzeichnen ist.“ Lediglich im Rems-Murr-Kreis seien die Zahlen rückläufig. Unfall Reutlingen-Sondelfingen 16-Jähriger mit 1,5 Promille auf Pedelec unterwegs Reutlingen-Sondelfingen Die Zahl der schwer verletzten Fahrradnutzer sei gegenüber dem Vorjahr im Bereich des PP Aalen, das für die Landkreise Schwäbisch Hall, Ostalb und Rems-Murr zuständig ist, merklich, führt Kreidler weiter aus. Im Vorjahreszeitraum waren es 57, in diesem Jahr schon 64. Das bedeute eine Steigerung um plus 12,28 Prozent. „Die Zahl der Leichtverletzten hingegen sank um 8,12 Prozent von 197 auf 181 im ersten Halbjahr 2020“, so der Polizeisprecher. „Bei der Betrachtung der Landkreise ist festzustellen, dass sowohl im Ostalbkreis als auch im Landkreis Hall einder Unfallzahlen zu verzeichnen ist.“ Lediglich im Rems-Murr-Kreis seien die Zahlen rückläufig.

Bei den Unfällen unter Beteiligung von Pedelecs oder Elektrofahrrädern ist beim PP Aalen zudem ein deutlicher Anstieg der Unfallzahlen zu verzeichnen. „Die Unfallzahl stieg von 73 im ersten Halbjahr 2019 auf 94 bislang in diesem Jahr“, sagt Kreidler. Das entspreche einer Zunahme um plus 28,77 Prozent. „Ein vergleichbarer Anstieg ist bei den Verkehrsunfällen mit Personenschaden festzustellen.“ Die Zahl sei von 70 auf 86 um plus 22,86 Prozent deutlich angestiegen.

„Die zunehmende Beliebtheit von Fahrrädern mit elektronischer Unterstützung schlägt sich leider in steigenden Unfallzahlen nieder“, so Kreidler. Eine coronabedingte Steigerung der Unfallzahlen – Fahrradhändler berichten über ein gestiegenes Interesse an E-Bikes während der Corona-Krise – lasse sich statistisch aber nicht belegen.

Eindruck nicht geteilt

Zunahme des Radfahrens, auch eine deutliche Zunahme des Anteils der Pedelec-Benutzer.“ Das sei eventuell eine – durchaus positive – Folge der Corona-Krise. Verkehr in Schwäbisch Hall Verkehrskonzept seit 1990 nicht erneuert – Rat schlägt vierspurigen Ausbau der Stadt vor Schwäbisch Hall „Aus Zeitungs-Meldungen kann man tatsächlich den Eindruck gewinnen, Fahrradunfälle hätten etwas zugenommen – insbesondere Pedelec-Unfälle“, das sagt Dieter Wolfarth vom Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). „Aus den Erfahrungen unserer Mitglieder haben wir aber eigentlich nicht diesen Eindruck. Vielleicht, weil wir auch schon lange und eher sicher Rad fahren“, so Wolfarth. „Wir beobachten aber eine, auch eine deutliche Zunahme des Anteils der Pedelec-Benutzer.“ Das sei eventuell eine – durchaus positive – Folge der Corona-Krise.

Wenn jetzt mehr Radverkehr stattfinde und durch mehr Pedelecs auch die Geschwindigkeit etwas höher sei, die Fläche für die Radfahrer oder die Infrastruktur aber nicht im gleichen Maße mitwachse, könne das eine mögliche Ursache sein. „Wir wollen und brauchen mehr Radverkehr, also brauchen wir auch dringend und zügig eine bessere und sichere Radinfrastruktur“, fordert der ADFC-Funktionär. Trotz großer Anstrengungen hinke der Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur im Landkreis aber der Zunahme des Radverkehrs hinterher. „Wir brauchen dringend bessere Kenntnis der zum Teil neuen Verkehrsregeln und über sicheres Radfahren. Und wir brauchen dringend mehr gegenseitige Rücksichtnahme und Verständnis füreinander im Straßenverkehr“, so Wolfarth.

Info

Weitere Informationen für Fahrradfahrer und andere Verkehrsteilnehmer gibt es online.

Auch die Polizei ist mit dem Rad unterwegs

Auch bei den Polizeirevieren Schwäbisch Hall und Crailsheim sind Fahrräder und Pedelecs in ausreichender Zahl vorhanden. „Die Fahrräder und Pedelecs kommen lageangepasst zum Einsatz“, erklärt Robert Kreidler von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen, „das heißt, sie werden sowohl für Präsenzstreifen, für die Ermittlungstätigkeit und auch für Fahrten zu Besprechungen genutzt.“ Eine Statistik über Häufigkeit und Dauer des Einsatzes der Fahrräder und Pedelecs werde aber nicht geführt. noa