Dass es im Landkreis Schwäbisch Hall ab und zu mal vorkommt, dass an Autos Reifen zerstochen werden, ist nicht weiter ungewöhnlich. Tatsächlich sind die Vorfälle in der Regel so unauffällig, dass wir in der Regel online nicht über sie berichten. Diesen Monat haben wir bei der Sichtung der Polizeimeldungen aber ein wenig gestutzt: Bereits fünfmal wurden im Kreis Autoreifen geplättet und es ist noch nicht mal Mitte Juli. Tut sich da etwa ein neuer Trend auf?

Nein, sagt Bernd Märkle, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen. Zwar ist ihm die ungewöhnliche Häufung im Kreis Hall auch aufgefallen, für ihn ist sie aber eher Zufall als Muster: „In anderen Landkreisen unseres Einzugsgebiets haben wir keinen Anstieg an zerstochenen Reifen zu verzeichnen.“ Für den Zufall spricht auch die Tatsache, dass die Beschädigungen verteilt im Landkreis stattfanden.

Fünf Reifenstech-Vorfälle in acht Tagen

Der erste Vorfall ereignete sich im Zeitraum von Freitag, 3. Juli, 15.45 Uhr, bis Samstag, 4. Juli, 10 Uhr, in Schwäbisch Hall. An einem grauen VW Golf im Hagenbacher Ring vor der St. Markus-Kirche wurde der rechte Vorderreifen zerstochen.

Im Zeitraum von Dienstag, 7. Juli, 20 Uhr bis Mittwoch, 8. Juli, 14 Uhr, mussten in der Haller Straße in Crailsheim alle vier Reifen eines BMW’s dran glauben.

In derselben Nacht von Dienstag auf Mittwoch bekam der linke Hinterreifen eines anderen BMW’s in der Bahnhofstraße in Gaildorf das Messer zu spüren.

Zwischen Mittwoch, 8. Juli, 19 Uhr, und Donnerstag, 9. Juli, 9.45 Uhr, zerstach ein Unbekannter die beiden Reifen auf der Beifahrerseite eines Opel Vivaro auf dem Frankenplatz in Kirchberg.

Am Freitag, 10. Juli, wurden zwischen 0 und 8 Uhr an einem Auto in der Burgbergstraße in Crailsheim schließlich alle vier Reifen zerstochen.

Wenige Informationen über Reifenstecher

Ob Reifenstecher mehrheitlich vom Polizeipräsidium Aalen gefasst werden oder nicht, kann Polizeipressesprecher Bernd Märkle nicht spontan beantworten. Der Grund: Die Ermittler würden Reifenstechereien in ihrem Computersystem als „Sachbeschädigungen“ erfassen - wo diese mit einer Vielzahl anderer Sachbeschädigungen zusammenfallen würden. Schnelle, unkomplizierte Suchen und Analysen seien für die Pressesprecher daher nicht möglich. Auch die Motive von Reifenstechern ließen sich daher nicht zusammenfassen. „Sicher gibt es Fälle, bei denen persönliche Streitigkeiten der Grund für die Tat waren“, so Märkle. „Aber es gibt auch willkürliche Beschädigungen. Das kann man nicht pauschal sagen.“

Das Polizeirevier Schwäbisch Hall (Telefon 0791/4000), das Polizeirevier Crailsheim (Telefon 07951/4800) und der Polizeiposten Rot am See (Telefon 07955/454) nehmen Hinweise zu den Reifenstechereien entgegen.