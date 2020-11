Von Montag, 16. November 2020, an laufen die Fachkräftetage . Die größte Berufs- und Karrieremesse in Hohenlohe Franken findet bis zum kommenden Sonntag, 22. November, 22 Uhr, online statt. Also:durch die Messehalle laufen, sich im Live-Chat mit den Experten der Personalabteilungen über Berufsperspektiven austauschen; also Internet statt Bühne, Video-Vortrag statt Messestand. Als Veranstalter hat die Südwest Presse auf diereagiert und bietet allen Interessierten die Gelegenheit, sich mittels vielfältiger digitaler Formate über Berufe, freie Stellen oder die Bewerbung zu informieren. Unter www.fachkräftetage.de treffen sichder Region mit gut ausgebildeten Fachkräften, Akademikern und Berufseinsteigern aus ganz Deutschland. Seien Sie dabei. Zuhause am Desktop oder mit Ihrem Smartphone. 45 Unternehmen und Organisationen sind mit von der Partie und präsentieren sich sowie über 200 konkrete Stellenangebote.